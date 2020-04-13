Видео ⟩ Разборка по-сингапурски: две банды выдр устроили битву "стенка на стенку"

Как рассказал в комментариях пользователь под ником Gibwater, это была не обычная стычка, а настоящая битва между двумя бандами выдр. По его словам, стая гладкошерстных выдр справа называется Бишан, слева - семья Марина.

Как сообщает Википедия, Бишан - наибольшая по численности семья выдр в Сингапуре.

"Бишан очень агрессивны и настроены захватнически по отношению к другим выдрам, они также являются самой известной и хорошо задокументированной семьей выдр в Сингапуре. Насколько нам известно, они выиграли все битвы против других семейств выдр. Без сомнения, в этом им помогла их численность, которая примерно в три раза больше, чем у других семей", — цитирует пользователя Gibwater Esquire.

В свою очередь семья Марина - вторая по величине в Сингапуре. Она постоянно враждует с Бишан, а также отличается хорошей адаптацией к городским условиям - представители этой семьи могут подниматься по лестницам и передвигаться ливневым стокам.