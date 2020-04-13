За сутки в Риге зарегистрирован всего один новый пациент с Covid-19

В соответствии с регулой по защите данных, точное число заболевших Covid-19 раскрывается только на территориях, на которых более пяти пациентов с Covid-19, сообщает агентство LETA.

За исключением Риги во всех вышеупомянутых самоуправлениях в воскресенье не было зарегистрировано новых случаев заболевания.

В столице к понедельнику зарегистрировано 357 пациентов с Covid-19.

За последние сутки из списка территорий, затронутых Covid-19, был исключен Мазсалацкий край.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии было выявлено четыре новых случая заражения Covid-19, в целом в стране инфицированы 655 человек.

Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 562 человека, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 28 776 человек.

В больницах находятся 44 пациента с Covid-19, у 41 из них заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Изначально были получены данные о двух заболевших, однако после получения информации о результатах анализов стало известно о еще двух заболевших Covid-19 латвийцах.

Одним из заболевших стал некий работник центра социального ухода за детьми и молодежью. Остальные трое заболевших - люди в возрасте старше 70 лет. Двое из них заразились Covid-19 от членов своих семей.

Резкое сокращение числа новых случаев заражения Covid-19 SPKC объясняет снижением количества сданных анализов на наличие вируса, пасхальными выходными и изменениями в графике работы семейных врачей.

Как сообщалось, в Латвии скончались уже пять человек с Covid-19. SPKC ждет заключения патологоанатомов о причинах смерти еще двух человек, которые умерли не в больнице.

Кабинет министров продлил объявленный в связи с пандемией Covid-19 режим чрезвычайной ситуации до 12 мая.