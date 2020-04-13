За сутки в Риге зарегистрирован всего один новый пациент с Covid-19

За последние сутки в Риге был зарегистрирован всего один новый пациент с Covid-19, свидетельствуют данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (SPKC).
В соответствии с регулой по защите данных, точное число заболевших Covid-19 раскрывается только на территориях, на которых более пяти пациентов с Covid-19, сообщает агентство LETA.
Среди этих территорий Рига, Юрмала, Елгава, Лиепая, Саласпилсский край, Кекавский край, Марупский край, Огрский край, Олайнский край, Бабитский край, Бауский край, Гаркалнский край, Озолниекский край, Даугавпилс, Стопиньский край, Сигулдский край и Елгавский край.
За исключением Риги во всех вышеупомянутых самоуправлениях в воскресенье не было зарегистрировано новых случаев заболевания.
Informācija par COVID-19 saslimšanas gadījumiem Latvijā— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 13, 2020
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В столице к понедельнику зарегистрировано 357 пациентов с Covid-19.
За последние сутки из списка территорий, затронутых Covid-19, был исключен Мазсалацкий край.
Таким образом, Covid-19 всего констатирован в 62 самуправлениях.
Напомним, за прошедшие сутки в Латвии было выявлено четыре новых случая заражения Covid-19, в целом в стране инфицированы 655 человек.
Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 562 человека, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 28 776 человек.
В больницах находятся 44 пациента с Covid-19, у 41 из них заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.
Изначально были получены данные о двух заболевших, однако после получения информации о результатах анализов стало известно о еще двух заболевших Covid-19 латвийцах.
Одним из заболевших стал некий работник центра социального ухода за детьми и молодежью. Остальные трое заболевших - люди в возрасте старше 70 лет. Двое из них заразились Covid-19 от членов своих семей.
Резкое сокращение числа новых случаев заражения Covid-19 SPKC объясняет снижением количества сданных анализов на наличие вируса, пасхальными выходными и изменениями в графике работы семейных врачей.
Как сообщалось, в Латвии скончались уже пять человек с Covid-19. SPKC ждет заключения патологоанатомов о причинах смерти еще двух человек, которые умерли не в больнице.
Кабинет министров продлил объявленный в связи с пандемией Covid-19 режим чрезвычайной ситуации до 12 мая.
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