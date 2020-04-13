Фёдор Смолов пожертвовал миллион рублей Московской станции скорой помощи

Российский футболист испанской "Сельты" Фёдор Смолов оказал финансовую поддержку московской станции скорой помощи. Об этом сообщает официальный Twitter сборной России по футболу.
Телеграм-канал "Мутко против" сообщает, что Смолов пожертвовал один миллион рублей на борьбу с коронавирусом. На эти деньги врачи уже приобрели маски, респираторы, специальные очки и бактерицидные лампы.
Федор Смолов поддержал московскую станцию скорой помощи. Врачи приобрели маски, респираторы, специальные очки и бактерицидные лампы. Вместе – справимся. #НашиПарни #ОставайтесьДома pic.twitter.com/UuWnQ3AR0c— Сборная России (@TeamRussia) April 13, 2020
Напомним, что этой зимой 30-летний Смолов был арендован "Сельтой" у московского "Локомотива" до конца сезона. За испанский клуб футболист забил один гол в 6 матчах.
6 апреля Смолов прилетел из Испании в Беларусь, а в Россию добрался на машине. После этого футболист отправился на самоизоляцию в Москве.
По состоянию на 13 апреля в России зарегистрировано 2558 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных - 18328 человек.