Фёдор Смолов пожертвовал миллион рублей Московской станции скорой помощи

Телеграм-канал "Мутко против" сообщает, что Смолов пожертвовал один миллион рублей на борьбу с коронавирусом. На эти деньги врачи уже приобрели маски, респираторы, специальные очки и бактерицидные лампы.

Федор Смолов поддержал московскую станцию скорой помощи. Врачи приобрели маски, респираторы, специальные очки и бактерицидные лампы. Вместе – справимся. #НашиПарни #ОставайтесьДома pic.twitter.com/UuWnQ3AR0c — Сборная России (@TeamRussia) April 13, 2020

Напомним, что этой зимой 30-летний Смолов был арендован "Сельтой" у московского "Локомотива" до конца сезона. За испанский клуб футболист забил один гол в 6 матчах.

6 апреля Смолов прилетел из Испании в Беларусь, а в Россию добрался на машине. После этого футболист отправился на самоизоляцию в Москве.