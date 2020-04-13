Пн, 13.04.2020
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Фёдор Смолов пожертвовал миллион рублей Московской станции скорой помощи

Фёдор Смолов

ФОТО: скриншот с youtube.com

Российский футболист испанской "Сельты" Фёдор Смолов оказал финансовую поддержку московской станции скорой помощи. Об этом сообщает официальный Twitter сборной России по футболу.

Телеграм-канал "Мутко против" сообщает, что Смолов пожертвовал один миллион рублей на борьбу с коронавирусом. На эти деньги врачи уже приобрели маски, респираторы, специальные очки и бактерицидные лампы.

Напомним, что этой зимой 30-летний Смолов был арендован "Сельтой" у московского "Локомотива" до конца сезона. За испанский клуб футболист забил один гол в 6 матчах.

6 апреля Смолов прилетел из Испании в Беларусь, а в Россию добрался на машине. После этого футболист отправился на самоизоляцию в Москве.

По состоянию на 13 апреля в России зарегистрировано 2558 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных - 18328 человек.

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