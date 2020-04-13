В Испании в разгар Covid-19 возобновила работу часть предприятий

В течение суток количество случаев заболевания в стране выросло на 3477, и этот показатель самый низкий с 20 марта, однако за день от Covid-19 умерли 517 человек, свидетельствуют данные Минздрава Испании.

Таким образом, в Испании, которая является одной из наиболее пострадавших от глобальной пандемии стран мира, общее число заболеваний достигло 169 496, а число жертв Covid-19 - 17 489 человек.

На работу с понедельника разрешено вернуться сотням тысяч работников предприятий тяжелой промышленности и сферы строительства, но магазины и предприятия сферы услуг пока что остаются закрытыми, правительство настоятельно рекомендует офисным работникам продолжать работать из дома.

Часть экспертов сферы здравоохранения и политиков регионов Испании выразили мнение, что облегчение каких-либо ограничений - слишком преждевременное.

Как подсчитали СМИ, в Мадриде на работу в понедельник вернулись около 300 000 человек. Полиция столицы утром раздавала защитные маски жителям пригорода, которые ехали на общественном транспорте на работу.