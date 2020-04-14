Коронавирус: пять стран, которые первыми восстановят экономику и вернутся к нормальной жизни

"Нам придется инвестировать в новые формы общественного здравоохранения и создать устойчивую модель социальной защиты и институциональной жизнеспособности, если мы хотим вернуться в то общество, в котором жили еще месяц назад".

Руанда

Благодаря недавнему прогрессу в сфере корпоративного управления, Руанда за последние годы значительно улучшила свою позицию в "Индексе", перепрыгнув аж через 35 ступенек и оказавшись на 77-м месте в рейтинге самых устойчивых экономик мира (среди африканских стран она занимает четвертое место).

Но самое важное, что у Руанды есть бесценный опыт борьбы с подобным и даже более смертоносным вирусом - страна сумела не допустить у себя распространения Эболы в 2019 году, когда в соседней Демократической Республике Конго была вспышка этого заболевания.

Система всеобщего здравоохранения, замеры температуры на пограничных переходах, использование дронов для доставки лекарств - похоже, Руанда отлично подготовлена к тому, чтобы поддерживать стабильность на протяжении кризиса, особенно если сравнить с соседями по региону.

"Множество иностранных студентов, таких же, как я, остались здесь, потому что мы уверены: правительство Руанды справится с ситуацией гораздо лучше, чем наши родные страны", - говорит Гарнетт Ачиенг, ответственный за цифровой контент в Baobab Consulting и студент Африканского университета управления в Кигали, сам из Кении.

"У иностранных студентов здесь только один повод для беспокойства - мы волнуемся не за себя, а за семьи и родственников, живущих на родине, в других африканских странах".

Среди африканских стран, расположенных к югу от Сахары, Руанда стала первой, которая ввела полный карантин. Здесь развозят бесплатную еду оказавшимся в изоляции наиболее уязвимым руандийцам.

И хотя туристическая отрасль, как ожидается, сильно пострадает (Руанда - популярное место для проведения международных конференций и выставок), Гарнетт Ачиенг надеется, что в стране будет относительно мало пострадавших от вируса, что поможет быстро вернуться к нормальной жизни.

Новая Зеландия

В упоминаемом выше "Индексе" Новая Зеландия занимает 12-е место, имея особенно высокие оценки в сферах корпоративного управления и снабжения.

Власти этой страны тоже быстро отреагировали на пандемию, 19 марта закрыв границы для иностранных путешественников и 25 марта запретив работу предприятий из второстепенных отраслей хозяйственной деятельности.

"Нам как островной нации проще контролировать границы, откуда в основном и прибывает инфекция. Так что закрытие границ имеет смысл, - говорит житель города Окленда Шамубил Икуб, экономист из консалтинговой компании Sense Partners. - По сравнению с другими странами, реакция Новой Зеландии была смелой и решительной".

И строгие меры уже приносят плоды: если они будут соблюдаться и в предстоящие несколько недель, то случаи заражения будут искоренены, а страна, как отмечается в репортаже газеты Guardian, станет одной из первых успешно вернувшихся к нормальной жизни.

Экспорт и туризм - главные составляющие экономики этой страны, так что Новой Зеландии в ближайшее время придется столкнуться с определенными трудностями. Но это - необязательно плохо.

"Пока мы изолированы, у нас будет время перенастроиться, - подчеркивает житель города Данидин Рон Булл, директор по разработке учебных программ в старейшем в стране Отагском политехническом университете. - Мы уже и без этого были обеспокоены воздействием неорганизованного туризма на окружающую среду, а нынешняя ситуация даст нам время как следует поразмыслить о том, что нам важнее - доллары туристов или наша природа".

В целом у страны отличные шансы на стабильное восстановление экономики - госдолг мал, есть возможность задействовать насыщение экономики денежной массой и при этом держать низкими процентные ставки.

"Самое важное, что Новая Зеландия остается страной, где относительно высокое доверие к властям, - отмечает Шамубил Икуб. - Это хорошая основа для восстановления после того, как наши здравоохранение и экономика переживут крупнейшее за много поколений потрясение".

Булл согласен с тем, что страна, вероятно, выйдет из кризиса сильнее, чем была до него: "Как в большой семье, живущей в одном доме, все всё отлично знают друг о друге, так и нам сейчас надо сесть всей нашей новозеландской семьей и решить, кем мы хотим быть. И принять решения, которые сделают нас сильнее и лучше".

--