фото ⟩ Бразильская статуя Христа "переоделась" в медика

Знаменитую статую Христа Искупителя в бразильском Рио-де-Жанейро "одели" в медицинский халат. Цель акции (ее приурочили к католической Пасхе) - поддержать медиков всех стран, которые борются с распространением коронавируса.
На статуе появилось слово "спасибо" на нескольких языках - португальском, английском, немецком, русском, итальянском и китайском, а также фотографии медработников, пишет "РБК".
У подножия статуи прошла пасхальная месса, которую провел архиепископ Рио-де-Жанейро, кардинал Орани Жуан Темпеста. Относительно акции с "переодеванием статуи", он сказал, что "это послание надежды в непростой период мировой пандемии".
По состоянию на 13 апреля, число официально зарегистрированных случаев Covid-19 составляет 22 720, скончались 1270.
Галерея: Статуя Христа в Рио-де-Жанейро в рамках акции поддержки медиков
Статуя Христа-Искупителя, расположенная на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро, является символом этого города и Бразилии в целом. В 2007 году неофициально избрана одним из Новых семи чудес света. Постройка статуи шла около девяти лет — с 1922 по 1931 год. Ее высота статуи — 38 метров, в том числе пьедестала - 8 метров, размах рук — 28 метров. Вес — 635 тонн. (Справка из Википедии).
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