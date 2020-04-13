фото ⟩ Бразильская статуя Христа "переоделась" в медика

На статуе появилось слово "спасибо" на нескольких языках - португальском, английском, немецком, русском, итальянском и китайском, а также фотографии медработников, пишет "РБК".

У подножия статуи прошла пасхальная месса, которую провел архиепископ Рио-де-Жанейро, кардинал Орани Жуан Темпеста. Относительно акции с "переодеванием статуи", он сказал, что "это послание надежды в непростой период мировой пандемии".

По состоянию на 13 апреля, число официально зарегистрированных случаев Covid-19 составляет 22 720, скончались 1270.

Галерея: Статуя Христа в Рио-де-Жанейро в рамках акции поддержки медиков

Статуя Христа-Искупителя, расположенная на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро, является символом этого города и Бразилии в целом. В 2007 году неофициально избрана одним из Новых семи чудес света. Постройка статуи шла около девяти лет — с 1922 по 1931 год. Ее высота статуи — 38 метров, в том числе пьедестала - 8 метров, размах рук — 28 метров. Вес — 635 тонн. (Справка из Википедии).