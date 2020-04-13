Видео ⟩ Ровно четыре года назад Коби Брайант завершил карьеру

Брайант официально завершил карьеру 13 апреля 2016 года, в составе команды "Лос-Анджелес Лейкерс" против команды "Юта Джаз" на арене Staples Center.

В тот вечер Брайант набрал 60 очков, став самым возрастным игроком, которому покорилась данная отметка. Также Коби стал первым в истории лиги, кому удалось набрать столько очков в прощальном матче.

В январе этого года легендарный спортсмен погиб в результате крушения личного вертолёта. С ним была его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек. Они летели на баскетбольный матч в Академию Мамбы Брайанта.

Видео: прощальная игра Коби Брайанта