Видео ⟩ Ровно четыре года назад Коби Брайант завершил карьеру

Ровно четыре года назад легендарный баскетболист Коби Брайант, погибший минувшей зимой, провел свою официальную прощальную игру.
Брайант официально завершил карьеру 13 апреля 2016 года, в составе команды "Лос-Анджелес Лейкерс" против команды "Юта Джаз" на арене Staples Center.
В тот вечер Брайант набрал 60 очков, став самым возрастным игроком, которому покорилась данная отметка. Также Коби стал первым в истории лиги, кому удалось набрать столько очков в прощальном матче.
В январе этого года легендарный спортсмен погиб в результате крушения личного вертолёта. С ним была его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек. Они летели на баскетбольный матч в Академию Мамбы Брайанта.
Видео: прощальная игра Коби Брайанта
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