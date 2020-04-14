За сутки выявлено ещё два случая заражения Covid-19, всего - 657

В минувшие сутки было проведено 242 анализа, два оказались положительными. Всего проверено 29018 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Госпитализировано 46 человек, 43 - в состоянии средней тяжести, 3 - в тяжелом.

Разъясняя сократившееся количество тестов, министр здравоохранения Илзе Винькеле в Twitter написала, что активность на выходных была чрезвычайно низкой - "на тесты не записывались из специальных групп, не было пациентов, направленных семейными врачами". "Сегодня мы решили, что включим в число тестируемых торговых работников с направлением от работодателя", - сообщила министр.

Как сообщалось, в Латвии скончались уже пять человек с Covid-19. SPKC ждет заключения патологоанатома о причинах смерти еще двух человек, которые умерли не в больнице.

Кабинет министров продлил объявленное в связи с пандемией Covid-19 чрезвычайное положение до 12 мая.