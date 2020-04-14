Число инфицированных Covid-19 в мире превысило два миллиона

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире с декабря прошлого года превысило в ночь на вторник 2 млн человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Об этом сообщает Interfax.
Всего по состоянию на 01:30 по латвийскому времени, общее число заразившихся достигло 2 019 320 человек, жертвами коронавируса стали 119 483 человека.
По числу подтвержденных случаев заражения и скончавшихся от вызываемой коронавирусом болезни продолжают лидировать США, где зафиксировано 682 619 инфицированных и 23 529 умерших.
На втором месте Испания, где известно о 170 099 инфицированных и 17 756 умерших.
Третьей по числу заболевших идет Италия, там зафиксировано 159 516 случаев заражения COVID-19 и 20 465 смертей.
Галерея: Covid-19 в Испании
Университет осуществляет мониторинг ситуации с распространением инфекции в мире, основываясь на официальных данных соответствующих стран.
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