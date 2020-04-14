14 млн евро на ликвидацию последствий Covid-19: Рижская дума приняла бюджет города

Первоначально выборы были назначены на 25 апреля. Бюджет города принят на базе, которую разработала бывшая дума, но с изменениями - в нем зарезервировано неполных 14 млн евро на ликвидацию последствий Covid-19 в столице.

Поступления бюджета предусмотрены в размере 935,26 млн евро, расходы - 1,041 млрд евро.

Соответственно, поступления стали на 5,11 млн евро меньше, а расходы - на 22,784 млн евро меньше, чем в бюджете, разработанном при мэре Олеге Бурове. Из раздела расходов исключены политические инициативы на сумму 5,161 млн евро.