14 млн евро на ликвидацию последствий Covid-19: Рижская дума приняла бюджет города

Понимая, что из-за распространения Covid-19 выборы Рижской думы состоятся нескоро, администрация Рижской думы приняла столичный бюджет. Об этом пишет Diena.
Первоначально выборы были назначены на 25 апреля. Бюджет города принят на базе, которую разработала бывшая дума, но с изменениями - в нем зарезервировано неполных 14 млн евро на ликвидацию последствий Covid-19 в столице.
Поступления бюджета предусмотрены в размере 935,26 млн евро, расходы - 1,041 млрд евро.
Соответственно, поступления стали на 5,11 млн евро меньше, а расходы - на 22,784 млн евро меньше, чем в бюджете, разработанном при мэре Олеге Бурове. Из раздела расходов исключены политические инициативы на сумму 5,161 млн евро.
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