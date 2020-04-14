В Литве восемь новых случаев Covid-19, общее число - 1070

По данным Национального центра общественного здоровья Литвы, среди выздоровевших - 15 специалистов здравоохранения, в том числе один фармацевт.

В понедельник были взяты 1187 мазков, в целом проведен анализ 42 690 мазков.

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