Вт, 14.04.2020
Я представляю, как на меня бы посмотрели местные предприниматели или социальные работники, если бы я поехала к ним на роскошном автомобиле, купленном за деньги волости. Чиновница из Валги, которая отказалась от автомобиля за 50 000 евро

В Литве восемь новых случаев Covid-19, общее число - 1070

ФОТО: SIPA/Scanpix

В понедельник в Литве были выявлены восемь случаев коронавируса, общее количество подтвержденных случаев заражения выросло до 1070, сообщило во вторник Министерство здравоохранения Литвы.

Из-за коронавирусной инфекции в стране скончались 24 человека, выздоровевшим считается 101 человек.

По данным Национального центра общественного здоровья Литвы, среди выздоровевших - 15 специалистов здравоохранения, в том числе один фармацевт.

В понедельник были взяты 1187 мазков, в целом проведен анализ 42 690 мазков.

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