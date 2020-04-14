От коронавируса умер автор главной фотографии с боя Хабиб - Конор

Каузи долгие годы работал на турнирах UFC и больше 25 лет снимал главные спортивные мероприятия Нью-Йорка для New York Post. Американское издание первым сообщило о смерти сотрудника.

"Никогда не думал, что со мной может случиться подобное. Я считал себя неуничтожаемым. Если мне удастся отсюда выбраться, обещаю, мир не узнает, что его поразило", - подписал Каузи свой последний пост в Instagram из больничной палаты.

Фотограф ушёл из жизни после трёх недель, проведенных в Университетской больнице Норт-Шор в Нью-Йорке, который стал центром пандемии в США. У Каузи осталась жена Ромина и двое детей - 5-летний Джон и 2-летняя Миа.