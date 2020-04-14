ВОЗ: Covid-19 в десять раз смертельно опаснее свиного гриппа

По его словам, в период пандемии свиного гриппа, продолжавшейся с января 2009 года по август 2010-го, заразились около 1,6 миллиона человек. При этом только 18 449 случаев оказались летальными.

В то же время, число жертв коронавируса уже превысило эту цифру в десять раз, подчеркнул Гебрейесус.

"Мы знаем, что COVID-19 быстро распространяется, и мы знаем, что он смертелен - в десять раз смертельно опаснее пандемии гриппа 2009 года", - отметил Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ напомнил, что остановить стремительное распространение вируса можно за счет раннего выявления случаев заражения, тестирования, изоляции и отслеживания контактов.