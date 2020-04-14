Подделывали завещания: полиция задержала группу мошенников

Благодаря сотрудничеству полиции и нотариусов удалось идентифицировать персон, которые пострадали от преступной деятельности мошенников. Общий ущерб, причиненный мошенниками, составляет 28 000 евро.

Группировка нацеливалась на недвижимость, признанную бесхозной. Такого рода собственность переходит во владение государства.

Задержаны восемь человек. Дела по трем статьям Уголовного закона против двух участников группировки - 1959 и 1961 года рождения - переданы в прокуратуру. Расследование продолжается и относительно остальных участников преступной группы.

По этому делу применимы статьи Уголовного закона за мошенничество в крупном размере, совершенное в группе лиц (ст. 177, ч. 3), за подделку документов (ст. 275, ч. 2) и за заведомо ложные показания нотариусу (ст. 299).