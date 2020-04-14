Вт, 14.04.2020
С помощью алкоголя решал проблемы. Вернее, мне так казалось, что я решаю. Но на самом деле я их не решал, а делал их еще больше. И создавал новые. Костя, Анонимный Алкоголик

В апреле без работы осталось более 5500 человек

ФОТО: Pexels

В апреле количество безработных в стране увеличилось на 5510, и статус безработного имеют сейчас 67 037 человек, свидетельствует статистика Государственного агентства занятости.

Примерно за неделю с 6 апреля количество безработных выросло на 2866 человек.

С середины марта получены извещения о коллективных увольнениях 4118 работников от 28 работодателей.

Работников увольняют компании, работающие в сфере транспорта и хранения, расселения туристов и общественного питания, в торговле, обрабатывающей промышленности и на рынке недвижимости. Об увольнениях известили также компании, работающие в сфере финансов и страхования и IT-услуг.

Одновременно в базе данных ГАЗ уменьшается количество вакансий. 6 апреля их было 18 229, в настоящее время - 17 941. Однако регистрируются и новые вакансии - 1502 с начала апреля.

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