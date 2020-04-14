В апреле без работы осталось более 5500 человек

Примерно за неделю с 6 апреля количество безработных выросло на 2866 человек.

С середины марта получены извещения о коллективных увольнениях 4118 работников от 28 работодателей.

Работников увольняют компании, работающие в сфере транспорта и хранения, расселения туристов и общественного питания, в торговле, обрабатывающей промышленности и на рынке недвижимости. Об увольнениях известили также компании, работающие в сфере финансов и страхования и IT-услуг.