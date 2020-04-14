В апреле без работы осталось более 5500 человек

В апреле количество безработных в стране увеличилось на 5510, и статус безработного имеют сейчас 67 037 человек, свидетельствует статистика Государственного агентства занятости.
Примерно за неделю с 6 апреля количество безработных выросло на 2866 человек.
С середины марта получены извещения о коллективных увольнениях 4118 работников от 28 работодателей.
Работников увольняют компании, работающие в сфере транспорта и хранения, расселения туристов и общественного питания, в торговле, обрабатывающей промышленности и на рынке недвижимости. Об увольнениях известили также компании, работающие в сфере финансов и страхования и IT-услуг.
Одновременно в базе данных ГАЗ уменьшается количество вакансий. 6 апреля их было 18 229, в настоящее время - 17 941. Однако регистрируются и новые вакансии - 1502 с начала апреля.