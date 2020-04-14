Covid-19 в Эстонии: За сутки - еще четыре смерти

В течение суток было проведено 1513 тестов на Covid-19, из которых 45 оказались положительными, сообщил 14 апреля Департамент здоровья Эстонии.

За минувшие сутки от Covid-19 умерла 84-летняя женщина из Сааремааского дома престарелых, госпитализированный в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу 90-летний мужчина, 90-летний мужчина в Курессаареской больнице и 73-летняя женщина в Пярнуской больнице.

С начала эпидемии в Эстонии было сделано 32 263 теста на коронавирус, из них 1373 или 4,3% были положительными. На данный момент большинство зараженных - в возрастной группе 55-59 лет (11%), а также 45-49 и 50-54 лет (по 10%).

По состоянию на утро 14 апреля в эстонских больницах с коронавирусной инфекцией находятся 146 человек, 11 из которых нуждаются в искусственной вентиляции легких. Выздоровели с начали эпидемии 115 человек.