Ср, 15.04.2020
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  • Седокова о Меладзе и группе "ВИА Гра": "У Кости больше не стоит на все это дело"

Седокова о Меладзе и группе "ВИА Гра": "У Кости больше не стоит на все это дело"

Анна Седокова

ФОТО: https://www.instagram.com/annasedokova/

Украинская исполнительница Анна Седокова провела откровенный прямой эфир с певицей Олей Поляковой. Экс-солистка группы "ВИА Гра" впервые рассказала об отношении между участницами и заговорила о бывшем продюсере. Об этом пишет StarHit.ru. 

Анна Седокова была в "ВИА Гра" два года, но про эти времена говорила редко. Впервые артистка пошла на такую откровенность. 

"Мы все объявили друг другу холодную войну... Нет, мы очень мило друг с другом общаемся, когда приходится, но, по сути, не любим", - заявила она.

37-летняя певица подчеркнула, что Константин Меладзе все время жестко манипулировал участницами не как артистками, а как женщинами.

"Очень сильная манипуляция на уровне: "Ну что, кто станет моей музой сегодня?". Создавалась такая конкуренция, в которой постоянно надо было доказывать, что ты лучше", - отметила она. 

Седокова также объяснила, почему новый состав группы не достиг успеха. Она полагает, что у продюсера просто пропал мужской интерес к солисткам. Причина этого кроется в браке с Верой Брежневой.

"Мне кажется, у Кости больше не стоит на все это дело. А как только начинает привставать, ему сразу яички зажимают..." - объяснила Анна. 

Седокова даже намекнула, что Брежнева якобы оказалась лучшим манипулятором, чем Меладзе. 

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