Седокова о Меладзе и группе "ВИА Гра": "У Кости больше не стоит на все это дело"

Анна Седокова была в "ВИА Гра" два года, но про эти времена говорила редко. Впервые артистка пошла на такую откровенность.

"Мы все объявили друг другу холодную войну... Нет, мы очень мило друг с другом общаемся, когда приходится, но, по сути, не любим", - заявила она.

37-летняя певица подчеркнула, что Константин Меладзе все время жестко манипулировал участницами не как артистками, а как женщинами.

"Очень сильная манипуляция на уровне: "Ну что, кто станет моей музой сегодня?". Создавалась такая конкуренция, в которой постоянно надо было доказывать, что ты лучше", - отметила она.

Седокова также объяснила, почему новый состав группы не достиг успеха. Она полагает, что у продюсера просто пропал мужской интерес к солисткам. Причина этого кроется в браке с Верой Брежневой.

"Мне кажется, у Кости больше не стоит на все это дело. А как только начинает привставать, ему сразу яички зажимают..." - объяснила Анна.