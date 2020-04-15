Мать Неймара закрутила роман с 22-летним геймером. Ранее он встречался с мужчинами

52-летняя Гонсалвес опубликовала в социальной сети совместную фотографию с возлюбленным, оставив комментарий: "Необъяснимое невозможно объяснить".

Эту фотографию прокомментировал и звёздный сын женщины, который пожелал матери счастья. "Будь счастлива, мама. Люблю тебя", - написал Неймар.

Стоит отметить, что разница в возрасте между Гонсалвес и её новым возлюбленным 30 лет. Другими словами, потенциальный отчим Неймара на 6 лет младше его. Похоже, что футболиста это нисколько не смущает и они хорошо общаются. Тьяго Рамос даже был на последнем дне рождения футболиста.

Тьяго Рамос достаточно известен у себя на родине в Бразилии. Он играет за киберспортивную команду 4K Easy в турнирах по Free Fire, а также работает моделью, что заметно по его фотографиям в соцсетях.

Кстати, вскоре после того как Надин опубликовала совместное фото с Тьяго, британское издание The Sun нашло на парня компромат.