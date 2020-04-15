Мать Неймара закрутила роман с 22-летним геймером. Ранее он встречался с мужчинами

Мать бразильского футболиста Неймара Надин Гонсалвес встречается с 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом. Об этом женщина рассказала в своём Instagram.
52-летняя Гонсалвес опубликовала в социальной сети совместную фотографию с возлюбленным, оставив комментарий: "Необъяснимое невозможно объяснить".
Эту фотографию прокомментировал и звёздный сын женщины, который пожелал матери счастья. "Будь счастлива, мама. Люблю тебя", - написал Неймар.
Стоит отметить, что разница в возрасте между Гонсалвес и её новым возлюбленным 30 лет. Другими словами, потенциальный отчим Неймара на 6 лет младше его. Похоже, что футболиста это нисколько не смущает и они хорошо общаются. Тьяго Рамос даже был на последнем дне рождения футболиста.
Тьяго Рамос достаточно известен у себя на родине в Бразилии. Он играет за киберспортивную команду 4K Easy в турнирах по Free Fire, а также работает моделью, что заметно по его фотографиям в соцсетях.
Кстати, вскоре после того как Надин опубликовала совместное фото с Тьяго, британское издание The Sun нашло на парня компромат.
По информации СМИ, ранее киберспортсмен встречался со многими мужчинами, в числе которых личный шеф-повар Неймара Мауро. Кроме того, Тьяго состоял в отношениях с бразильским актёром Карлиньосом Майа, миллионером Эдуардо Перейрой и пиар-консультантом Ириналдо Оливером.