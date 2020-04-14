"Пускай его не будет слышно". Валуев ответил Познеру

Ранее Владимир Познер в интервью Sports.ru поделился мнением о том, почему известные спортсмены по окончании карьеры стремятся попасть в политику.

"Думаю, толку от спортсменов немного, хотя наверняка есть те, кто неплохо соображает. Но они не политики. Если бы они были политиками, то не занимались бы спортом", - заявил Познер.

Также тележурналист отметил, что его совершенно не устраивает присутствие Николая Валуева в числе депутатов Госдумы, поскольку тот "не владеет вопросом в той степени, в которой необходимо владеть". Познер также добавил, что Валуев был "никаким" боксёром, особенно в сравнении с Мохаммедом Али.

Несколько дней спустя Валуев прокомментировал критику со стороны журналиста Владимира Познера в беседе с корреспондентом Sport24.

"Невозможно сравнивать, например, Валуева и Тайсона, или Ломаченко с его лучшим другом Усиком. Познер делает ошибку, сравнивая меня с Мухаммедом Али. Мне не дано порхать как бабочка и жалить как пчела, потому что я вешу чуть ли не на 50 кг больше, чем Али", - заявил депутат.

Валуев также отметил, что Познер "занимается подменой понятий" и сравнение его с великим боксёром - это создание негативного образа для достижения определённой цели. Познер этим пользуется.

"Я не хочу способствовать раскручиванию этой истории, потому сейчас что-то не слышно Познера. И пускай его не будет слышно и дальше", - сказал Валуев.