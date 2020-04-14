В Литве умер 25-й пациент с Covid-19

Человек входил в группу риска, это житель города Мариямполе, сообщили в Минздраве Литвы.

В общей сложности в Литве выявлено 1070 случаев коронавируса, от инфекции скончались 25 человек, выздоровевшим считается 101 человек.

Тем временем за последние сутки в Эстонии диагностировано 45 новых случаев коронавирусной инфекции, четыре пациента с Covid-19 скончались, общее число умерших достигло 31. Всего заболевших - 1373.

В Латвии в минувшие сутки Covid-19 подтвержден у двух латвийцев. Таким образом, по состоянию на 14 апреля число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 657.