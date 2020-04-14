В Литве умер 26-й пациент с Covid-19; он не относился к группе риска

В Вильнюсской университетской больнице Сантарос во вторник умер 26-й пациент с коронавирусом, подтвердили BNS представители клиники.
Пациент по возрасту не относился к группе риска.
Это уже вторая смерть от коронавирусной инфекции во вторник. Недавно стало известно о смерти в Каунасе пожилой женщины из Мариямполе.
По данным на вторник, в Литве коронавирус выявлен у 1070 человек, 26 человек умерли, выздоровевшим считается 101 человек.
Тем временем за последние сутки в Эстонии диагностировано 45 новых случаев коронавирусной инфекции, четыре пациента с Covid-19 скончались, общее число умерших достигло 31. Всего заболевших - 1373.
В Латвии в минувшие сутки Covid-19 подтвержден у двух латвийцев. Таким образом, по состоянию на 14 апреля число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 657.
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