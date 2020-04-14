Винькеле: нужно будет серьезно говорить о мерах по уменьшению алкоголизма

Как сообщалось, правительство сегодня одобрило поправки к закону об обороте алкогольных напитков, предусматривающие разрешить продажу алкоголя в интернете. Поправки предусматривают торговлю алкоголем в интернете с сохранением всех ранее установленных ограничений. Минэкономики считает, что таким образом будет обеспечена доступность продукции малых производителей алкоголя, которые часто не представлены в розничных сетях.

Винькеле отметила, что необходимо проанализировать, как изменилось потребление алкоголя в то время, когда люди массово соблюдают самоизоляцию, при этом есть возможность покупать алкогольные напитки в интернете.

"Специалисты сообщают, что потребление алкоголя растет. Но эти данные еще нужно анализировать", - сказала министр.

Также глава Минздрава предложила подумать о широкой программе профилактики алкоголизма и его уменьшения, включая лечение, снижение спроса на алкоголь, психологическую помощь алкоголикам и созависимым. "После кризиса будем об этом серьезно думать", - подчеркнула Винькеле.

Руководитель Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце отметила, что до сих пор Латвия уже многое сделала для того, чтобы уменьшить вред от употребления алкоголя, особенно среди молодежи, поэтому она не согласна с разрешением торговать алкоголем в интернете.

"Разумеется, нужно поддерживать малых предпринимателей, но поправки к закону позволят и молодежи покупать алкоголь через интернет. Так как покупки можно будет получить через посылочный автомат, они будут анонимными, и мы не увидим их получателей", - сказала Айзсилниеце.

Министр экономики Янис Витенбергс попытался развеять опасения по поводу того, что алкоголь через интернет смогут приобрести и несовершеннолетние. "Если в посылочных автоматах не будет обеспечена система, как проверить возраст покупателя, этот способ доставки функционировать не будет", - заявил министр.

Витенбергс пояснил, что при покупке алкоголя через интернет покупатель должен будет пройти авторизацию, кроме того, при оплате банковской картой можно определить возраст покупателя. Доставивший заказ курьер также будет обязан проверять возраст покупателя.