Вт, 14.04.2020
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Столтенберг: коронавирус не подрывает боеготовности сил НАТО

ФОТО: EPA/Scanpix

Распространение коронавируса Covid-19 по-прежнему не подрывает боеготовности сил НАТО, в частности, четырех многонациональных группировок в Восточной Европе, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Многонациональные группировки готовы", - сказал он на пресс-конференции.

Столтенберг пояснил, что то же касается и сил альянса в целом.

"Мы продолжаем патрулирование воздушного пространства, действуем на море", - добавил он.

Также генсек напомнил о продолжающихся операциях НАТО в Афганистане и Косово.

Ранее Столтенберг уже заявил, что в НАТО принимают меры предосторожности в связи с распространением коронавируса, однако это не мешает поддерживать боеготовность.

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