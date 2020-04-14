Столтенберг: коронавирус не подрывает боеготовности сил НАТО

Распространение коронавируса Covid-19 по-прежнему не подрывает боеготовности сил НАТО, в частности, четырех многонациональных группировок в Восточной Европе, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Многонациональные группировки готовы", - сказал он на пресс-конференции.
Столтенберг пояснил, что то же касается и сил альянса в целом.
"Мы продолжаем патрулирование воздушного пространства, действуем на море", - добавил он.
Также генсек напомнил о продолжающихся операциях НАТО в Афганистане и Косово.
Ранее Столтенберг уже заявил, что в НАТО принимают меры предосторожности в связи с распространением коронавируса, однако это не мешает поддерживать боеготовность.
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