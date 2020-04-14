Столтенберг: коронавирус не подрывает боеготовности сил НАТО

"Многонациональные группировки готовы", - сказал он на пресс-конференции.

Столтенберг пояснил, что то же касается и сил альянса в целом.

"Мы продолжаем патрулирование воздушного пространства, действуем на море", - добавил он.

Также генсек напомнил о продолжающихся операциях НАТО в Афганистане и Косово.

Ранее Столтенберг уже заявил, что в НАТО принимают меры предосторожности в связи с распространением коронавируса, однако это не мешает поддерживать боеготовность.