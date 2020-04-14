Видео ⟩ Погоня на Видземском шоссе: полиция поймала находящегося в розыске мотоциклиста

На пасхальных выходных, 12 апреля, сотрудники отдела спецзадач Госполиции, патрулируя на нетрафарированном автомобиле, заметили на Видземском шоссе мотоцикл без номерного знака. Было принято решение остановить мотоциклиста, однако тот начал бегство. После того, как мотоцикл был остановлен, стражи порядка констатировали, что водитель находится в розыске за преступные деяния.
Видео: Погоня за мотоциклом на Видземском шоссе
В прошлое воскресенье инспекторы зафиксировали на автодороге Рига - Сигулда мотоцикл Suzuki без номерных знаков, которые ехал по направлению из Риги в Сигулду. Реагируя на это нарушение, полицейские потребовали остановить транспортное средство, однако водитель требование проигнорировал и начал бегство. Нужно добавить, что на мотоцикле находился и пассажир.
Полицейские подъехали ближе и повторно потребовали остановить транспортное средство, но и это требование было проигнорировано, водитель продолжал бегство. Сотрудникам полиции удалось обогнать мотоциклиста, однако водитель, совершая резкое торможение, "ссадил" пассажира, развернулся и продолжил бегство в другом направлении.
Затем он свернул с шоссе на дорогу местного значения, где его догнали и остановили. Оказалось, что за рулем Suzuki сидит мужчина 1989 года рождения.
У него не только не было прав на мотоцикл, но и само транспортное средство не было зарегистрировано в установленном законом порядке, не был пройдет техосмотр и не было обязательной страховки ОСТА.
Также выяснилось, что этот мужчина с 2018 года находится в розыске за преступления имущественного характера.
Были составлены сразу три протокола административного нарушения.
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