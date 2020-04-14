Видео ⟩ Погоня на Видземском шоссе: полиция поймала находящегося в розыске мотоциклиста

Видео: Погоня за мотоциклом на Видземском шоссе

В прошлое воскресенье инспекторы зафиксировали на автодороге Рига - Сигулда мотоцикл Suzuki без номерных знаков, которые ехал по направлению из Риги в Сигулду. Реагируя на это нарушение, полицейские потребовали остановить транспортное средство, однако водитель требование проигнорировал и начал бегство. Нужно добавить, что на мотоцикле находился и пассажир.

Полицейские подъехали ближе и повторно потребовали остановить транспортное средство, но и это требование было проигнорировано, водитель продолжал бегство. Сотрудникам полиции удалось обогнать мотоциклиста, однако водитель, совершая резкое торможение, "ссадил" пассажира, развернулся и продолжил бегство в другом направлении.

Затем он свернул с шоссе на дорогу местного значения, где его догнали и остановили. Оказалось, что за рулем Suzuki сидит мужчина 1989 года рождения.

У него не только не было прав на мотоцикл, но и само транспортное средство не было зарегистрировано в установленном законом порядке, не был пройдет техосмотр и не было обязательной страховки ОСТА.

Также выяснилось, что этот мужчина с 2018 года находится в розыске за преступления имущественного характера.

Были составлены сразу три протокола административного нарушения.