"Лучший игрок этого года" решил не продлевать контракт с рижским "Динамо"

Пути рижского "Динамо" и вратаря Александра Салака после окончания сезона разошлись, сообщает ТАСС.
По информации его агента Игоря Парашкина, вратарь не продлит договор с клубом.
Трансферное окно игроков КХЛ открывается 1 мая.
"Салак точно покинет Ригу. Мы рассматриваем все варианты дальнейшего продолжения его карьеры", - цитирует ТАСС агента Салака.
Именно Салака главный тренер Гирт Анкипанс в одном из интервью назвал лучшим игроком "Динамо" этого года.
В этом сезоне голкипер защищал ворота "Динамо" 32 раза, на его счету восемь побед. В среднем за матч он пропускал по 2,52 шайбы и отражал 91,2% бросков.
Рижское "Динамо" заняло предпоследнее место в лиге, набрав за 62 матча 41 очко.
Договор чешского вратаря заканчивается 30 апреля.
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