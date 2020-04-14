Вт, 14.04.2020
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"Лучший игрок этого года" решил не продлевать контракт с рижским "Динамо"

Александр Салак

ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Пути рижского "Динамо" и вратаря Александра Салака после окончания сезона разошлись, сообщает ТАСС.

По информации его агента Игоря Парашкина, вратарь не продлит договор с клубом.

Трансферное окно игроков КХЛ открывается 1 мая.

"Салак точно покинет Ригу. Мы рассматриваем все варианты дальнейшего продолжения его карьеры", - цитирует ТАСС агента Салака.

Именно Салака главный тренер Гирт Анкипанс в одном из интервью назвал лучшим игроком "Динамо" этого года.

В этом сезоне голкипер защищал ворота "Динамо" 32 раза, на его счету восемь побед. В среднем за матч он пропускал по 2,52 шайбы и отражал 91,2% бросков.

Рижское "Динамо" заняло предпоследнее место в лиге, набрав за 62 матча 41 очко.

Договор чешского вратаря заканчивается 30 апреля.

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