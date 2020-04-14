Бой Бриедис - Дортикос может пройти не в Риге

Изначально бой в "Арена Рига" планировалось провести 21 марта, позднее из-за пандемии Covid-19 его перенесли на 16 мая. Маловероятно, что бой состоится именно в эту дату, недавно отметил главный организатор WBSS Калле Зауэрланд.

Нет больше и уверенности в том, что бой пройдет в Риге. Впрочем, у столицы Латвии по-прежнему хорошие позиции.

"Нужно смотреть, как будет развиваться ситуация. По-прежнему есть различные ограничения и в каждой стране они отличаются. Если будет экономическое обоснование провести бой где-то в другом месте, то это не исключено", - заявил в разговоре с TVNET менеджер Бриедиса Раймонд Зепс.

"Ожидаются шаги ответственных инстанций, ограничения. Их примут во внимание и после этого будут сделаны выводы по поводу дальнейших шагов. Сценариев могут быть много и разных. Если в другом месте появится интерес к спортивным мероприятиям и будет экономическое обоснование, а ситуация позволит, то не исключено, что бой может пройти в другом месте. С условием, если Латвия не сможет его организовать".

В Латвии режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией Covid-19 продлен до 12 мая.

"Возможных сценариев много. WBSS - базируемая в Швейцарии организация. Они смотрят, что в Западной Европе думают об отмене различных ограничений и соответственно спрашивают, как это выглядит с нашей стороны. Здесь никакие ограничения не отменены. Это вынуждает их думать и смотреть в различных направлениях. Пока это только мысли. Понятно, что сегодня мир ещё не готов к началу таких спортивных мероприятий", - сказал Зепс.

В ходе предварительной продажи на боксёрский поединок в Риге были проданы более 7000 билетов.

35-летний Бриедис в профессиональной карьере одержал 26 побед (19 нокаутов) и потерпел одно поражение. В свою очередь на счету 34-летнего Дортикоса 24 победы (22 нокаута) и тоже одно поражение.