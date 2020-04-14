Covid-19 зарегистрирован уже в 63 самоуправлениях; больше всего заболевших - в Риге

За последние сутки заболевание Covid-19 констатировано и в Саулкрастском крае, свидетельствуют данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (SPKC).
Больше всего заболевших в Риге - 358 человек. В понедельник в столице подтвержден один новый случай. В Юрмале известно о 32 заболевших, в Елгаве - о 23.
Таким образом, Covid-19 пока что констатирован в 63 самоуправлениях.
За последние сутки Covid-19 установлен у двух пациентов, возраст которых превышает 70 лет, таким образом среди таких жителей известно о 53 заболевших.
В остальных возрастных группах изменений нет.
Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлено два новых случая заражения Covid-19, в целом в стране инфицированы 657 человек.
Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 242 человека, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 29 018 человек.
В больницах находятся 46 пациентов с Covid-19, у 43 из них заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщалось, в Латвии скончались пять человек с Covid-19. SPKC ждет заключения патологоанатома о причинах смерти еще двух человек, которые умерли не в больнице.
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