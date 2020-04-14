Под Иецавой погиб сбитый бульдозером мужчина

Согласно предварительной информации, в Иецавском крае мужчина, двигаясь обратным ходом на бульдозере New Holland D150, не убедился в безопасности маневра и въехал в стоящий грузовик Volvo FM, за которым стоял другой мужчина.

Он получил травмы и скончался до прибытия бригады Службы неотложной медицинской помощи. Полиция начала уголовный процесс.

В понедельник еще три человека пострадали в авариях в Риге и ее округе, два - в Земгале и один - в Латгале.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала 13 водителей: пять - в Риге и округе, по трое - в Латгале и Курземе, а двух - в Земгале. В Риге задержан и водитель, употреблявший наркотические вещества.

За превышение скорости было оформлено 228 протоколов.

Всего же за нарушение правил дорожного движения полиция за сутки оформила 404 протокола.