Под Иецавой погиб сбитый бульдозером мужчина

В понедельник в Латвии были зарегистрированы 34 ДТП. В результате одного из них погиб сбитый бульдозером мужчина, сообщает агентство LETA.
Согласно предварительной информации, в Иецавском крае мужчина, двигаясь обратным ходом на бульдозере New Holland D150, не убедился в безопасности маневра и въехал в стоящий грузовик Volvo FM, за которым стоял другой мужчина.
Он получил травмы и скончался до прибытия бригады Службы неотложной медицинской помощи. Полиция начала уголовный процесс.
В понедельник еще три человека пострадали в авариях в Риге и ее округе, два - в Земгале и один - в Латгале.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала 13 водителей: пять - в Риге и округе, по трое - в Латгале и Курземе, а двух - в Земгале. В Риге задержан и водитель, употреблявший наркотические вещества.
За превышение скорости было оформлено 228 протоколов.
Всего же за нарушение правил дорожного движения полиция за сутки оформила 404 протокола.
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