Вт, 14.04.2020
С помощью алкоголя решал проблемы. Вернее, мне так казалось, что я решаю. Но на самом деле я их не решал, а делал их еще больше. И создавал новые. Костя, Анонимный Алкоголик

Под Иецавой погиб сбитый бульдозером мужчина

Иллюстративное фото

ФОТО: GUILLAUME HORCAJUELO / EPA

В понедельник в Латвии были зарегистрированы 34 ДТП. В результате одного из них погиб сбитый бульдозером мужчина, сообщает агентство LETA.

Согласно предварительной информации, в Иецавском крае мужчина, двигаясь обратным ходом на бульдозере New Holland D150, не убедился в безопасности маневра и въехал в стоящий грузовик Volvo FM, за которым стоял другой мужчина.

Он получил травмы и скончался до прибытия бригады Службы неотложной медицинской помощи. Полиция начала уголовный процесс.

В понедельник еще три человека пострадали в авариях в Риге и ее округе, два - в Земгале и один - в Латгале.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала 13 водителей: пять - в Риге и округе, по трое - в Латгале и Курземе, а двух - в Земгале. В Риге задержан и водитель, употреблявший наркотические вещества.

За превышение скорости было оформлено 228 протоколов. 

Всего же за нарушение правил дорожного движения полиция за сутки оформила 404 протокола.

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