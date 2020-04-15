Дочь умершей от коронавируса медработницы: "Мама еще так много не успела сделать..."

Новый и коварный вирус был обнаружен также у нескольких пациентов больницы, и, видимо, там Ульви и заразилась, считают ее близкие. Когда недомогание у нее держалось уже десять дней подряд — температура не поднималась выше 38 градусов, но кашель не собирался ослабевать, — обеспокоенные дети порекомендовали матери все-таки пойти в больницу. Узнать, вдруг это воспаление легких.

"Я могу сама дышать и кашель уже становится лучше", - успокаивала мать, ссылаясь на то, что госпитализируют тех, у кого проблемы с дыханием.

Вечерняя температура становилась причиной слабости и приковывала ее к постели. По телефону Ульви не хотела говорить, но также и не могла: во время разговора кашляла.

"Мы считали, что надо ехать в больнице, на рентген. Но она не хотела вызывать скорую помощь. Говорила, что скорая — это все-таки не такси", - вспоминает 33-летняя Кятлин Мянна, старшая дочь Ульви. Мать не позволяла и детям отвезти ее в больницу, из-за угрозы заражения.

"Она была уже так слаба от болезни..."

Сын Рандар натаскал к двери матери дрова, а дочери позаботились о том, чтобы у нее была еда. Но аппетита у матери не было.

Если обычно она махала детям из окна кухни, в субботу, когда Кятлин принесла теплой еды к двери, в окне никого не было.

"Подумала, что вечернее время — в это время у нее обычно поднималась температура, - видимо, лежит".

Назначенные неделю назад антибиотики не улучшили ее состояние. В понедельник семейный врач выписал Ульви новые лекарства и пообещал, что теперь она пойдет на поправку. Эта болезнь протекает медленно, заверил врач.

"Мама сама надеялась, что теперь пойдет на поправку, - рассказывает Кятлин. - Сказала, что примет лекарства и ляжет".

Все произошло слишком быстро

Во вторник около трех часов Ульви позвонила знакомому и пожаловалась на немного скверное состояние. Она попросила младшую дочь принести рыбу. Страшно захотелось жареной рыбы. Знакомый даже не заподозрил, что ситуация может быть гораздо хуже, чем кажется.

Второй раз Ульви телефон уже не взяла.

Вечером около половины пятого младшая дочь Яаника (19 лет) направилась к матери с рыбой. Она позвонила, чтобы узнать, надо ли что-то еще принести из магазина.

На другом конце было слышно только, как мать задыхается.

"В больнице врач сказал, что все может произойти очень быстро. То, что у матери была небольшая астма, могло поспособствовать", - говорит Кятлин.

Скорая помощь час пыталась реанимировать Ульви. К сожалению, безрезультатно. В отделении интенсивной терапии Курессаареской больницы медикам во вторник вечером пришлось констатировать смерть своей коллеги. Причина смерти: острая дыхательная недостаточность.