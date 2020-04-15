Дочь умершей от коронавируса медработницы: "Мама еще так много не успела сделать..."

Кашель и температура по вечерам — единственное, что говорило о наличии заболевания. Три недели назад тест на коронавирус у работавшей санитаркой в Курессаареской больнице 53-летней Ульви Мулин оказался положительным и она была на домашнем карантине, пишет Rus.Postimees.
Новый и коварный вирус был обнаружен также у нескольких пациентов больницы, и, видимо, там Ульви и заразилась, считают ее близкие. Когда недомогание у нее держалось уже десять дней подряд — температура не поднималась выше 38 градусов, но кашель не собирался ослабевать, — обеспокоенные дети порекомендовали матери все-таки пойти в больницу. Узнать, вдруг это воспаление легких.
"Я могу сама дышать и кашель уже становится лучше", - успокаивала мать, ссылаясь на то, что госпитализируют тех, у кого проблемы с дыханием.
Вечерняя температура становилась причиной слабости и приковывала ее к постели. По телефону Ульви не хотела говорить, но также и не могла: во время разговора кашляла.
"Мы считали, что надо ехать в больнице, на рентген. Но она не хотела вызывать скорую помощь. Говорила, что скорая — это все-таки не такси", - вспоминает 33-летняя Кятлин Мянна, старшая дочь Ульви. Мать не позволяла и детям отвезти ее в больницу, из-за угрозы заражения.
"Она была уже так слаба от болезни..."
Сын Рандар натаскал к двери матери дрова, а дочери позаботились о том, чтобы у нее была еда. Но аппетита у матери не было.
Если обычно она махала детям из окна кухни, в субботу, когда Кятлин принесла теплой еды к двери, в окне никого не было.
"Подумала, что вечернее время — в это время у нее обычно поднималась температура, - видимо, лежит".
Назначенные неделю назад антибиотики не улучшили ее состояние. В понедельник семейный врач выписал Ульви новые лекарства и пообещал, что теперь она пойдет на поправку. Эта болезнь протекает медленно, заверил врач.
"Мама сама надеялась, что теперь пойдет на поправку, - рассказывает Кятлин. - Сказала, что примет лекарства и ляжет".
Все произошло слишком быстро
Во вторник около трех часов Ульви позвонила знакомому и пожаловалась на немного скверное состояние. Она попросила младшую дочь принести рыбу. Страшно захотелось жареной рыбы. Знакомый даже не заподозрил, что ситуация может быть гораздо хуже, чем кажется.
Второй раз Ульви телефон уже не взяла.
Вечером около половины пятого младшая дочь Яаника (19 лет) направилась к матери с рыбой. Она позвонила, чтобы узнать, надо ли что-то еще принести из магазина.
На другом конце было слышно только, как мать задыхается.
"В больнице врач сказал, что все может произойти очень быстро. То, что у матери была небольшая астма, могло поспособствовать", - говорит Кятлин.
Скорая помощь час пыталась реанимировать Ульви. К сожалению, безрезультатно. В отделении интенсивной терапии Курессаареской больницы медикам во вторник вечером пришлось констатировать смерть своей коллеги. Причина смерти: острая дыхательная недостаточность.
"Еще несколько часов назад мама прекрасно говорила и планировала вечером жарить рыбу, - вздыхает Кятлин. - Я знаю, что если бы она почувствовала, что ей действительно плохо, она бы позвала на помощь. Финальная фаза должна была быть настолько быстрой, что она не успела отреагировать".
"Коронавирус не стоит недооценивать, - говорит Мерилин Химмист, 20-летняя дочь Ульви. - Из-за этого вируса я потеряла самого дорого человека!"
"Я всегда восхищалась тем, как мама умела радоваться каждой мелочи, - говорит старшая дочь Кятлин. - Она растила нас одна. Она в одиночку должна была справляться как с работой, так и с четырьмя детьми. Но несмотря на это, она всегда была веселой, жизнерадостной, энергичной, бойкой..."
Всегда в хорошем настроении
Последние два года Ульви работала в отделение сестринского ухода в Курессаареской больнице. Она была человеком с большим сердцем, который делал все от себя зависящее, она всегда была ласковой и нежной по отношению к пожилым, рассказывает сестра Ульви — Май Умал.
"Работа санитаркой подходила ей по натуре: она была очень чуткой. С ней не чувствуешь себя некомфортно или неприятно", - вспоминает один знакомый и добавляет, что Ульви всегда была в хорошем настроении, хотя у нее были своих заботы и проблемы.
"Она никогда не раздражалась. И никогда ни о ком не говорила плохо. Она всегда хотела наилучшим образом выполнить свою работу. А если что-то не клеилось, она принималась это близко к сердцу".
"Всегда говорила маме, что я бы эту работу, которая делает она, не смогла выполнять", - говорит дочь Кятлин.
По словам сестры Ульви Тайми Вахтер, дети и внуки были в жизни Ульви на первом месте. "Мама всегда была доступна для нас и для своих внуков", - подтверждает Кятлин.
Это траурное время для семьи особенно тяжело: попрощаться с матерью не разрешили, похороны провести нельзя, все должны оставаться дома и общаться только по телефону или компьютеру. "Но у нас большая семья и мы все держимся вместе", - говорит Кятлин.
Самого младшего внука, которому всего месяц, Ульви удалось подержать на руках всего один раз: в больнице, когда мальчик появился на свет. Остальные — трехлетний, восьмилетний и четырнадцатилетний — очень любят бабушку. "Младшие еще не понимают, что случилось. Но для моего 14-летнего сына бабушка Ульви была второй мамой", - говорит Кятлин. Мальчик тяжело переживает смерть бабушки.
"Мама еще так много не успела сделать на земле, - пишет дочь Мерилин в Facebook. - Она не была еще к этому готова. Ей было всего 53 года..."
Удар для нас всех
"Мыслями мы с семьей Ульви и выражаем искренние соболезнования близким. Благодарим всех работников здравоохранения, которые сейчас возле своих пациентов и подопечных. Как и Ульви, в это трудное время вы каждый день совершаете героические поступки".
Глава Курессаареской больницы Мярт Кылли