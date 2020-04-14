Covid-19: "Детский телефон" начал получать просьбы о помощи и от родителей

Это в своей работе особо замечают работающие в кризисных центрах и сотрудники полиции. Напряженная время может способствовать и росту преступности.

Неизвестность в развитии ситуации, социальная изоляция и длительное вынужденное нахождение дома создает напряженную атмосферу в семьях. Это подтверждает и статистика полиции - все чаще приходится выезжать на вызовы, связанные с семейными конфликтами. Пока что они, к счастью, преимущественно вербального характера.

"Число вызовов на семейные конфликты значительно выросло после 12 марта, когда был объявлен режим чрезвычайной ситуации, однако немного дальше на этой кривой можно увидеть, что рост остановился и остается относительно неизменным, в свою очередь,

если сравнивать с тем же периодом прошлого года, число семейных конфликтов выросло - наблюдается рост на 10-15%",

- указал представитель муниципальной полиции Риги Том Садовскис.

"Детский телефон" получает призывы о помощи от родителей

Все больше звонков о советах, как действовать в кризисной ситуации, получают и телефоны поддержки. Например, консультанты колл-центра Центра по защите прав детей сейчас чаще получают призывы о помощи именно от родителей, а не от детей, как обычно.

"Родители звонят и спрашивают как об учебном процессе, так и о том, как найти с ребенком общий язык, так как понятно, что очень много запретов, которые способствуют этому давлению и появлению конфликтных ситуаций. Исходя из звонков как взрослых, так и детей становится понятно, что напряжение растет.

Можно также понять, что количество насилия может и вырасти, так как члены семьи не привыкли между собой так долго взаимодействовать", - говорит заместитель директора департамента по поддержке семей с детьми VBTAI Анда Саулюна.

Подобная тенденция наблюдается и за рубежом. Согласно последним данным, с начала пандемии насилие в семьях выросло на 35%.

Именно по этой причине параллельно к призывам оставаться дома жителей призывают не бояться и обращаться за помощью, если было пережито эмоциональной, физическое или сексуальное насилие. Также людей просят не оставаться равнодушными и к насилию за стеной, сообщают "Новости TV3".

"Мы получаем звонки о насилии, как о длительном хроническом насилии, так и о случаях, произошедших совсем недавно.

Я думаю, сейчас одна большая часть людей нормально приспособилась к бытовым изменениям, но есть часть людей, которым трудно с ними согласиться, у многих проблемы могут быть связаны и с происходящим на рынке труда.

Есть те, кто потерял работу, есть люди, потерявшие часть заработка. Это однозначно кратковременно повлияет на эмоциональное самочувствие людей", - указала директор общества Skalbes, психолог Зане Авотиня.

Тревоги о развитии ситуации в ближайшее время имеются и у сотрудников полиции - длительный экономический простой, снижение доходов могут способствовать повышению уровня преступности в Латвии.

Пока что он сохраняется низкий, однако полиция прогнозирует, что он может и увеличиться. Главным образом это объясняется психоэмоциональным состоянием жителей и тем, что у части жителей стало не хватать средств к существованию.

"Тревоги создает психологическое и эмоциональное состояние людей, что связано с ограничениями, в результате которых люди вынуждены находиться дома, в кругу семьи, и к сожалению не во всех семьях царит гармония, которую хотели бы люди. Следующим этапом могут быть вопросы именно с нехваткой доходов для приобретения продуктов и других товаров первой необходимости, так как многие потеряли работу. Возможно, не у всех будет возможность получить поддержку государства. Мы оценили все эти риски и готовы реагировать", - указал исполняющий обязанности начальника Госполиции Андрей Гришин.

Еще одна тенденция, с которой во время режима ЧС сталкиваются стражи порядка, - это увеличение числа мошенничества именно в интернет-среде.

Например, через различные объявления продаются средства индивидуальной защиты или дезинфекции - во время сделки у пострадавших выманивают деньги, однако товар не поставляют. Потому полиция призывает людей быть очень внимательными.

Смотрите сюжет на латышском языке: