Ср, 15.04.2020
Число вызовов на семейные конфликты значительно выросло после 12 марта, когда был объявлен режим чрезвычайной ситуации, однако немного дальше на этой кривой можно увидеть, что рост остановился и остается относительно неизменным. Том Садовскис, представитель муниципальной полиции Риги
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Вступило в силу продление режима ЧС

Медицинские маски. Иллюстрация

ФОТО: FRIEDEMANN VOGEL / EPA

В среду, 15 апреля, дня вступает в силу продление чрезвычайного положения в связи с пандемией Covid-19.

Чтобы ограничить распространение Covid-19 в Латвии, правительство вначале объявило чрезвычайное положение с 13 марта до 15 апреля, а в начале апреля решило продлить его до 12 мая.

В то же время премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что в настоящее время не планируется новых мер по ограничению Covid-19.

Он отметил, что Covid-19 - коварное заболевание, о котором ученые пока знают очень мало, поэтому единственный способ, как болезнь ограничивать, это соблюдать дистанцию и мыть руки.

Глава правительства также вновь призвал латвийцев серьезно относиться к введенным в стране ограничениям.

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