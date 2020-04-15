Вступило в силу продление режима ЧС

Чтобы ограничить распространение Covid-19 в Латвии, правительство вначале объявило чрезвычайное положение с 13 марта до 15 апреля, а в начале апреля решило продлить его до 12 мая.

В то же время премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что в настоящее время не планируется новых мер по ограничению Covid-19.

Он отметил, что Covid-19 - коварное заболевание, о котором ученые пока знают очень мало, поэтому единственный способ, как болезнь ограничивать, это соблюдать дистанцию и мыть руки.

Глава правительства также вновь призвал латвийцев серьезно относиться к введенным в стране ограничениям.