Аэропорт "Рига" примет репатриационные рейсы

Самолет airBaltic из Амстердама приземлится в Риге в 17:35, из Франкфурта-на-Майне - в 18:25. Ранее эти самолеты вылетят из Риги, однако, рейсами в Нидерланды и Германию из Риги могут вылететь только граждане этих стран, которым по возвращению предстоит 14 дней провести на карантине.

Самолет SmartLynx вылетит из французской Ниццы в 16 часов, отправится в Стокгольм, откуда в 19:50 направится в Ригу, где сядет в 22:00. Из Риги этот самолет вылетит в 10:45.

Также состоится репатриационный рейс из Тенерефе, через Копенгаген. Информация о всех репатриационных рейсах доступна на сайте Минсообщения.

До 12 мая в связи с распространением болезни Covid-19 в Латвии объявлена чрезвычайная ситуация, в рамках которой действует ряд ограничений.