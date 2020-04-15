Ср, 15.04.2020
С помощью алкоголя решал проблемы. Вернее, мне так казалось, что я решаю. Но на самом деле я их не решал, а делал их еще больше. И создавал новые. Костя, Анонимный Алкоголик

Главврач московской больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, выздоровел от Covid-19

Денис Проценко и Владимир Путин.

ФОТО: Alexei Druzhinin/AP

Денис Проценко - главный врач больницы в московской Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом -  выздоровел после заражения Covid-19.

"Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны", - написал он на своей странице в Facebook.

О том, что Проценко заболел, стало известно 31 марта. Он рассказывал, что чувствует себя хорошо, но изолируется в своем кабинете и будет продолжать работу оттуда.

За неделю до того, как Проценко заболел, больницу посетил президент РФ Владимир Путин - пообщался с главврачом без защитного костюма и пожал ему руку. После пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства регулярно проверяется на коронавирус. 

Больница в Коммунарке одной из первых в России стала принимать больных с Covid-19. По последним данным, в России Covid-19 официально подтвержден у 21 102 человек. 

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ