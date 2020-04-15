Главврач московской больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, выздоровел от Covid-19

"Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны", - написал он на своей странице в Facebook.

О том, что Проценко заболел, стало известно 31 марта. Он рассказывал, что чувствует себя хорошо, но изолируется в своем кабинете и будет продолжать работу оттуда.

За неделю до того, как Проценко заболел, больницу посетил президент РФ Владимир Путин - пообщался с главврачом без защитного костюма и пожал ему руку. После пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства регулярно проверяется на коронавирус.

Больница в Коммунарке одной из первых в России стала принимать больных с Covid-19. По последним данным, в России Covid-19 официально подтвержден у 21 102 человек.