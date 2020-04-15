За сутки выявлено ещё девять случаев заражения Covid-19, всего - 666

В минувшие сутки Covid-19 подтвержден у девяти латвийцев. Таким образом, по состоянию на 14 апреля число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 666.
В минувшие сутки было проведено 878 анализов, девять оказались положительными. Всего проверено 29 896 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Госпитализировано 46 человек (за последние 24 часа - двое), 43 - в состоянии средней тяжести, 3 - в тяжелом. Из стационара выписаны 44 пациента.
Комментируя количество тестов, министр здравоохранения Илзе Винькеле в среду на видеоконференции отметила, что число сделанных за последние сутки тестов уменьшило озабоченность по поводу снижения объемов тестирования, о чем она говорила накануне.
Характеризуя ситуацию в целом, Винькеле отметила, что "это весьма хорошие цифры по сравнению с соседями в Балтии".
Как сообщалось, в Латвии скончались уже пять человек с Covid-19. SPKC ждет заключения патологоанатома о причинах смерти еще двух человек, которые умерли не в больнице.
Кабинет министров продлил объявленный в связи с пандемией Covid-19 режим чрезвычайной ситуации до 12 мая.
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