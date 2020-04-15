За сутки выявлено ещё девять случаев заражения Covid-19, всего - 666

В минувшие сутки было проведено 878 анализов, девять оказались положительными. Всего проверено 29 896 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Госпитализировано 46 человек (за последние 24 часа - двое), 43 - в состоянии средней тяжести, 3 - в тяжелом. Из стационара выписаны 44 пациента.

Комментируя количество тестов, министр здравоохранения Илзе Винькеле в среду на видеоконференции отметила, что число сделанных за последние сутки тестов уменьшило озабоченность по поводу снижения объемов тестирования, о чем она говорила накануне.

Характеризуя ситуацию в целом, Винькеле отметила, что "это весьма хорошие цифры по сравнению с соседями в Балтии".

Как сообщалось, в Латвии скончались уже пять человек с Covid-19. SPKC ждет заключения патологоанатома о причинах смерти еще двух человек, которые умерли не в больнице.

Кабинет министров продлил объявленный в связи с пандемией Covid-19 режим чрезвычайной ситуации до 12 мая.