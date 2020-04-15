Видео ⟩ В клипе Бусулиса из самоизоляции снялся его сын

Режим чрезвычайной ситуации един для всех. Не стал исключением и латвийский музыкант Интарс Бусулис, который во время пандемии и самоизоляции выпустил песню Garlaicīgi ir (в переводе с латышского - "Скучно"), сопроводив ее видео. Отметим, что это совместная работа с сыном Лени.
"Получилась такая пандемическая запись, когда большинство вещей происходят удаленно, в ней не использовались музыкальные инструменты, потому что нельзя было встречаться с коллегами", - рассказал Интарс.
И как результат, эта работа ярко отличается от предыдущих творений артиста, ведь вся песня создана с использованием лишь электроники.
По словам музыканта, ему хотелось создать что-то о новом порядке вещей в этом мире. С реализацией ему помог сын Лени.
Автор музыки - сам Интарс, автор текста - Кате Элпо, продюсером выступил Каспар Ансонс. В свою очередь авторами видео выступила семья Бусулиса с котом в главной роли. Видео снято в доме Интарса в Талсинском крае.
Смотрим!
Видео: Garlaicīgi ir
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!