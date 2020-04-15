Ср, 15.04.2020
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Видео ⟩ В клипе Бусулиса из самоизоляции снялся его сын

Интарс Бусулис

ФОТО: Ekrānuzņēmums

Режим чрезвычайной ситуации един для всех. Не стал исключением и латвийский музыкант Интарс Бусулис, который во время пандемии и самоизоляции выпустил песню Garlaicīgi ir (в переводе с латышского - "Скучно"), сопроводив ее видео. Отметим, что это совместная работа с сыном Лени. 

"Получилась такая пандемическая запись, когда большинство вещей происходят удаленно, в ней не использовались музыкальные инструменты, потому что нельзя было встречаться с коллегами", - рассказал Интарс. 

И как результат, эта работа ярко отличается от предыдущих творений артиста, ведь вся песня создана с использованием лишь электроники. 

По словам музыканта, ему хотелось создать что-то о новом порядке вещей в этом мире. С реализацией ему помог сын Лени. 

Автор музыки - сам Интарс, автор текста - Кате Элпо, продюсером выступил Каспар Ансонс. В свою очередь авторами видео выступила семья Бусулиса с котом в главной роли. Видео снято в доме Интарса в Талсинском крае. 

Смотрим!

Видео: Garlaicīgi ir

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