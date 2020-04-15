Как в кино: в Риге бойцы спецподразделения предотвратили суицид

Поздним вечером жителей района потревожили крики, лай собак и сирены полицейских автомобилей. У частного дома собрались бойцы спецподразделения, которые начали проводить переговоры с мужчиной.

Местная жительница Диана, ставшая случайным свидетелем, рассказала журналистам, что полицейские через забор переговаривались с мужчиной. Они призывали не делать глупости, бросить оружие на землю и выйти с поднятыми руками.

В какой-то момент мужчина опустил оружие, а после резко поднял руку и выстрелил в воздух, рассказала Диана.

Ситуация разрешилась без пострадавших. Мужчину в итоге уговорили сдаться, он положил оружие на землю, после чего его заковали в наручники.

Полиция особо не комментирует инцидент, однако, не стала отрицать, что сотрудники спецподразделения успешно предотвратили попытку самоубийства.

Видео: сюжет TV3 о попытке самоубийства в Дарзциемсе