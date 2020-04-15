Как в кино: в Риге бойцы спецподразделения предотвратили суицид
В Риге, в районе Дарзциемса, некий мужчина заперся в своем доме, приставил оружие к виску и угрожал совершить суицид, сообщает программа телеканала TV3 Degpunktā. На место отправились бойцы спецподразделения Госполиции.
Поздним вечером жителей района потревожили крики, лай собак и сирены полицейских автомобилей. У частного дома собрались бойцы спецподразделения, которые начали проводить переговоры с мужчиной.
Местная жительница Диана, ставшая случайным свидетелем, рассказала журналистам, что полицейские через забор переговаривались с мужчиной. Они призывали не делать глупости, бросить оружие на землю и выйти с поднятыми руками.
В какой-то момент мужчина опустил оружие, а после резко поднял руку и выстрелил в воздух, рассказала Диана.
Ситуация разрешилась без пострадавших. Мужчину в итоге уговорили сдаться, он положил оружие на землю, после чего его заковали в наручники.
Полиция особо не комментирует инцидент, однако, не стала отрицать, что сотрудники спецподразделения успешно предотвратили попытку самоубийства.
Видео: сюжет TV3 о попытке самоубийства в Дарзциемсе
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!