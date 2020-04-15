Ср, 15.04.2020
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Как в кино: в Риге бойцы спецподразделения предотвратили суицид
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Сотрудники Госполиции. Иллюстрация

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В Риге, в районе Дарзциемса, некий мужчина заперся в своем доме, приставил оружие к виску и угрожал совершить суицид, сообщает программа телеканала TV3 Degpunktā. На место отправились бойцы спецподразделения Госполиции.

Поздним вечером жителей района потревожили крики, лай собак и сирены полицейских автомобилей. У частного дома собрались бойцы спецподразделения, которые начали проводить переговоры с мужчиной.

Местная жительница Диана, ставшая случайным свидетелем, рассказала журналистам, что полицейские через забор переговаривались с мужчиной. Они призывали не делать глупости, бросить оружие на землю и выйти с поднятыми руками. 

В какой-то момент мужчина опустил оружие, а после резко поднял руку и выстрелил в воздух, рассказала Диана. 

Ситуация разрешилась без пострадавших. Мужчину в итоге уговорили сдаться, он положил оружие на землю, после чего его заковали в наручники. 

Полиция особо не комментирует инцидент, однако, не стала отрицать, что сотрудники спецподразделения успешно предотвратили попытку самоубийства. 

Видео: сюжет TV3 о попытке самоубийства в Дарзциемсе 

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