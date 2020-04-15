Ср, 15.04.2020
Если вы слышите, что австрийцы или испанцы что-то собираются смягчать, имейте в виду, что те ограничения, которые применяются в их странах, очень жесткие, поэтому даже со всеми смягчениями в Австрии и Испании они все равно будут строже, чем в Латвии. Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Трансляция: Рассказывают о решениях по ограничению распространения Covid-19

Илзе Винькеле

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В среду в 11 часов состоится организованная Латвийским союзом самоуправлений видеоконференция об актуальном в сфере здравоохранения и решениях по ограничению распространения Covid-19. За трансляцией можно следить на портале TVNET.

В видеоконференции принимают участие министр здравоохранения Илзе Винькеле, Центр по защите и профилактике заболеваний (SPKC) Ивета Гаваре, директор Национальной службы здравоохранения Эдгар Лабсвирс и руководитель Инспекции здравоохранения Индра Дрейка.

За трансляцией можно следить здесь.

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