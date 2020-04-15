"Барселона" и "Челси" могут обменяться звёздами

"Челси" хочет отпустить Канте в другой клуб, так как лондонцы недовольны формой 29-летнего француза, которую он демонстрировал в последние месяцы перед паузой. Услугами Канте также заинтересованы мадридский "Реал", французский ПСЖ и туринский "Ювентус".

27-летний Коутинью в свою очередь в настоящее время выступает на правах аренды за "Баварию", но мюнхенцы не намерены выкупать его контракт. "Барселона" же хочет расстаться с бразильцем и сделать это на постоянной основе. На Коутиньо также претендуют "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".