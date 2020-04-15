Фото ⟩ NMPD приобрела оборудование для транспортировки особо тяжелых пациентов с Covid-19

Капсульное устройство используется в случаях, когда состояние здоровья больного Covid-19 тяжелое и срочно необходима перевозка пациента в больницу высшего уровня для получения специализированной медицинской помощи, обеспечивая при этом вентиляцию легких.

ФОТО: Dmitrijs Suļžics_F64

"Капсула" главным образом обеспечивает изоляцию зараженного пациента и нераспространение вируса во внешнюю среду, она защищает и медиков. Для медиков NMPD это очень важно, так как транспортировка больного из регионов в специализированные клиники в Риге может занимать даже несколько часов, и столь длительный, тесный контакт с пациентом, состояние которого тяжелое и симптомы которого ярко выражены, для медиков очень рискован.

Изоляция пациента в "капсуле" достигается с помощью особой технологии - это как герметично закрытая сумка с системой фильтрации воздуха, которая очищает зараженный воздух, который выдохнул пациент, не позволяя вирусу попасть в окружающую среду.

ФОТО: Dmitrijs Suļžics_F64

В то же время "капсулу" легко перемещать, она сконструирована так, чтобы во время транспортировки медики могли проводить все необходимые действия, в том числе и поддерживающие жизнь манипуляции.

ФОТО: Dmitrijs Suļžics_F64

Такие "капсулы" специально созданы для транспортировки заболевших опасными инфекциями, и в связи с заболеванием Covid-19 используются во многих странах мира. NMPD приобрела две такие "капсулы".

Галерея: NMPD приобрела оборудование для транспортировки особо тяжелых пациентов с Covid-19