Фото ⟩ Модный челлендж: сделать платье из подушки решились и латвийки Жанна Дубска и Майя Арманева

"С годами я поняла, что всё равно, сколько человеку лет в паспорте, важно, чтобы человек был достаточно на твоём уровне. С очень молодыми людьми, мужчинами, я, например, чувствую... Ну мне неинтересно", - отметила женщина, вспомнив случай, как недавно в Tinder она общалась с французским футболистом, которому на карантине было скучно. Когда по телефону женщина услышала его голос, она тут же спросила сколько ему лет. Узнав, что ему 23 года, она ответила, что ей будет скучно.