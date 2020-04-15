Фото ⟩ Модный челлендж: сделать платье из подушки решились и латвийки Жанна Дубска и Майя Арманева

Менее недели назад в Instagram был запущен новый модный челлендж — #pillowchallenge. Суть: участники создают платья из подушки, обматывая её вокруг ремнём - получается иллюзия коктейльного наряда.
Получившийся образ обычно дополняют различными модными аксессуарами — туфлями на каблуках, крупными украшениями, сумочками и даже бокалами вина.
Флешмоб понравился людям, находящимся на карантине и в самоизоляции — об этом говорит то, что у хештега уже более 165 000 постов.
Участвуют все! Даже самые маленькие:
Мужчины тоже не стали стесняться:
Среди латвийских знаменитостей также были те, кто решили принять участие в новом флешмобе!
Модный блогер Майя Арманева:
Стилист Жанна Дубска:
К слову, Жанна Дубска (61) всегда готова делиться своим опытом и вдохновлять других! Недавно программе Personība женщина рассказала, что отказала 23-летнему французу.
"С годами я поняла, что всё равно, сколько человеку лет в паспорте, важно, чтобы человек был достаточно на твоём уровне. С очень молодыми людьми, мужчинами, я, например, чувствую... Ну мне неинтересно", - отметила женщина, вспомнив случай, как недавно в Tinder она общалась с французским футболистом, которому на карантине было скучно. Когда по телефону женщина услышала его голос, она тут же спросила сколько ему лет. Узнав, что ему 23 года, она ответила, что ей будет скучно.
"Интересно, что иногда ты не чувствуешь, что тебя моложе на десятки лет, а иногда с людьми моего же возраста, кажется, что мы из разных поколений. Разных веков", - отметила женщина.
Видео: Интервью Жанны программе Personība
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