Ринкевич: в первую очередь нужно вернуть 312 латвийцев, "застрявших" за пределами ЕС

В среду возобновляются спецрейсы по доставке из-за рубежа домой латвийцев, и одна из главных задач - помочь вернуться 312 жителям Латвии, которые "застряли" в странах за пределами ЕС, а также тем, кто находится за пределами страны без средств к существованию, сказал Латвийскому радио министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Как отметил министр, информация в консульском регистре постоянно меняется и уточняется, но сейчас более или менее точно можно говорить о 312 жителях Латвии, которые остались в странах вне ЕС, а в целом тех, кто хочет вернуться на родину, несколько тысяч.
Около 40 человек находятся в Индии. Они хотели вернуться еще в марте, но из-за введенных этой страной ограничений это было невозможно.
Сложная ситуация также с возвращением латвийцев из Новой Зеландии и стран Латинской Америки из-за внутренних ограничений в связи с Covid-19.
Как сообщалось, 15 апреля возобновятся спецрейсы в Латвию для доставки латвийцев из других стран. Авиакомпании airBaltic и SmartLynx Airlines сегодня организуют рейсы для жителей страны Балтии из Амстердама, Франкфурта, Ниццы и Стокгольма.
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