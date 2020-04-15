Ринкевич: в первую очередь нужно вернуть 312 латвийцев, "застрявших" за пределами ЕС

Как отметил министр, информация в консульском регистре постоянно меняется и уточняется, но сейчас более или менее точно можно говорить о 312 жителях Латвии, которые остались в странах вне ЕС, а в целом тех, кто хочет вернуться на родину, несколько тысяч.

Около 40 человек находятся в Индии. Они хотели вернуться еще в марте, но из-за введенных этой страной ограничений это было невозможно.

Сложная ситуация также с возвращением латвийцев из Новой Зеландии и стран Латинской Америки из-за внутренних ограничений в связи с Covid-19.

Как сообщалось, 15 апреля возобновятся спецрейсы в Латвию для доставки латвийцев из других стран. Авиакомпании airBaltic и SmartLynx Airlines сегодня организуют рейсы для жителей страны Балтии из Амстердама, Франкфурта, Ниццы и Стокгольма.