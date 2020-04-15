За минувшие сутки в Эстонии от коронавируса скончались три человека

За минувшие сутки в Эстонии сделано 1709 тестов на Covid-19, из них 29 (1,7%) оказались позитивными, сообщает департамент здоровья. Всего в Эстонии на сегодняшний день сделано 33 967 тестов, из них 1400 (4,1%) позитивные.

По состоянию на утро 15 апреля госпитализация из-за нового коронавируса требовалась в Эстонии 147 пациентам, из них 10 подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 117 человек.

За минувшие сутки в Эстонии от Covid-19 скончались три человека: 79-летняя женщина, 81-летний и 65-летний мужчины.

Кроме того, выяснилось, что результат теста на Covid-19 у скончавшегося 10 апреля 83-летнего мужчины с различными сопутствующими заболеваниями был позитивным. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 35 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено девять новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 666 человек.

Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 878 человек, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 29 896 человек.

В больницах находятся 46 пациентов с Covid-19, у 43 из них заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Из стационаров уже выписаны 44 пациента, переболевших Covid-19.

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