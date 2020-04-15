В Москве введена система пропусков; на станциях метро скопились толпы людей

Цифровые пропуска жителям Москвы необходимы, чтобы использовать частный и общественный транспорт. С 15 апреля в Москве и Московской области использование пропусков обязательно.

Muscovites complained of large queues outside metro stations and severe traffic jams on the first day of the city’s mandatory digital lockdown passes

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Агентство ТАСС сообщает, что полиция проверяет пропуска жителей на всех станциях метро.

Например, на станции "Беломорская" пассажиров проверяют два полицейских - они осматривают паспорт каждого и вводят коды пропусков в планшет, пишет "Медуза". В автобусах таких проверок при этом нет.

Today’s the first day Muscovites need the QR codes to go to work. A friend sent me this: to use the metro people wait in a crowded corridor for a policeman to check their documents. Shocking. #COVIDmoscow pic.twitter.com/UIXrkAZSLC — Anna Nemtsova (@annanemtsova) April 15, 2020

Помните как неделю назад "полезные блогеры" причитали про разгул любителей шашлыка?

А теперь работа властей: Вот сегодня утром метро Преображенская площадь в Москве проверка пропусков.

Ну что победили шашлычников? pic.twitter.com/MnRdjdzrFb — Sergey Elkin (@Sergey_Elkin) April 15, 2020

Московское метро прямо сейчас. Очередь скопилась из-за того, что полицейские на входе спрашивают у людей наличие спецпропусков pic.twitter.com/9suYQ52290 — Телеканал 360° (@360tv) April 15, 2020

Первый день с пропусками в метро. Кто еще не заболел, точно заболеет. pic.twitter.com/LsC78XkOsD — Fredegonda🔪 (@Fredegonda1) April 15, 2020

Цифровой пропуск - это 16-значный код, состоящий из букв и цифр. У кодов есть несколько видов в зависимости от причины использования транспорта. Первая категория позволяет поехать на работу, вторая допускает езду по медицинским причинам, а третья охватывает другие причины, например, необходимость отправиться в магазин, на дачу и так далее.

У каждой категории - свой срок действия. Например, пропуск третьей категории выдают на один день и подать на него заявку можно не более двух раз в неделю.

Если передвигаться пешком, пропуск не нужен. Поэтому без него можно пешком сходить в магазин или выгулять собаку.

В России зарегистрировано более 20 000 случаев заражения и 170 случаев смерти пациентов с Covid-19.

Галерея: Режим самоизоляции в Москве