Ср, 15.04.2020
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В Москве введена система пропусков; на станциях метро скопились толпы людей

ФОТО: AP/Scanpix

В Москве в среду начала работать система цифровых пропусков, чтобы ограничить распространение нового коронавируса. Однако опубликованные в соцсетях фотографии свидетельствуют, что был достигнут противоположный эффект - на станциях метро собралось большое количество людей.

Цифровые пропуска жителям Москвы необходимы, чтобы использовать частный и общественный транспорт. С 15 апреля в Москве и Московской области использование пропусков обязательно.

Агентство ТАСС сообщает, что полиция проверяет пропуска жителей на всех станциях метро.

Например, на станции "Беломорская" пассажиров проверяют два полицейских - они осматривают паспорт каждого и вводят коды пропусков в планшет, пишет "Медуза". В автобусах таких проверок при этом нет.

Цифровой пропуск - это 16-значный код, состоящий из букв и цифр. У кодов есть несколько видов в зависимости от причины использования транспорта. Первая категория позволяет поехать на работу, вторая допускает езду по медицинским причинам, а третья охватывает другие причины, например, необходимость отправиться в магазин, на дачу и так далее.

У каждой категории - свой срок действия. Например, пропуск третьей категории выдают на один день и подать на него заявку можно не более  двух раз в неделю.

Если передвигаться пешком, пропуск не нужен. Поэтому без него можно пешком сходить в магазин или выгулять собаку.

В России зарегистрировано более 20 000 случаев заражения и 170 случаев смерти пациентов с Covid-19.

Галерея: Режим самоизоляции в Москве

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