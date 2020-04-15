В Москве введена система пропусков; на станциях метро скопились толпы людей

В Москве в среду начала работать система цифровых пропусков, чтобы ограничить распространение нового коронавируса. Однако опубликованные в соцсетях фотографии свидетельствуют, что был достигнут противоположный эффект - на станциях метро собралось большое количество людей.
Цифровые пропуска жителям Москвы необходимы, чтобы использовать частный и общественный транспорт. С 15 апреля в Москве и Московской области использование пропусков обязательно.
Muscovites complained of large queues outside metro stations and severe traffic jams on the first day of the city’s mandatory digital lockdown passes— The Moscow Times (@MoscowTimes) April 15, 2020
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Агентство ТАСС сообщает, что полиция проверяет пропуска жителей на всех станциях метро.
Например, на станции "Беломорская" пассажиров проверяют два полицейских - они осматривают паспорт каждого и вводят коды пропусков в планшет, пишет "Медуза". В автобусах таких проверок при этом нет.
Today’s the first day Muscovites need the QR codes to go to work. A friend sent me this: to use the metro people wait in a crowded corridor for a policeman to check their documents. Shocking. #COVIDmoscow pic.twitter.com/UIXrkAZSLC— Anna Nemtsova (@annanemtsova) April 15, 2020
Помните как неделю назад "полезные блогеры" причитали про разгул любителей шашлыка?— Sergey Elkin (@Sergey_Elkin) April 15, 2020
А теперь работа властей: Вот сегодня утром метро Преображенская площадь в Москве проверка пропусков.
Ну что победили шашлычников? pic.twitter.com/MnRdjdzrFb
Московское метро прямо сейчас. Очередь скопилась из-за того, что полицейские на входе спрашивают у людей наличие спецпропусков pic.twitter.com/9suYQ52290— Телеканал 360° (@360tv) April 15, 2020
Первый день с пропусками в метро. Кто еще не заболел, точно заболеет. pic.twitter.com/LsC78XkOsD— Fredegonda🔪 (@Fredegonda1) April 15, 2020
Цифровой пропуск - это 16-значный код, состоящий из букв и цифр. У кодов есть несколько видов в зависимости от причины использования транспорта. Первая категория позволяет поехать на работу, вторая допускает езду по медицинским причинам, а третья охватывает другие причины, например, необходимость отправиться в магазин, на дачу и так далее.
У каждой категории - свой срок действия. Например, пропуск третьей категории выдают на один день и подать на него заявку можно не более двух раз в неделю.
Если передвигаться пешком, пропуск не нужен. Поэтому без него можно пешком сходить в магазин или выгулять собаку.
В России зарегистрировано более 20 000 случаев заражения и 170 случаев смерти пациентов с Covid-19.
Галерея: Режим самоизоляции в Москве
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