Архив трансляции: последняя информация о начале репатриационных рейсов

Напомним, национальная авиакомпания airBaltic и зарегистрированная в Латвии SmartLynx Airlines в среду, 15 апреля, совершат репатриационные рейсы - доставят латвийцев из Амстердама, Франкфурта-на-Майне, Ниццы и Стокгольма.

Самолет airBaltic из Амстердама приземлится в Риге в 17:35, из Франкфурта-на-Майне - в 18:25. Ранее эти самолеты вылетят из Риги, однако рейсами в Нидерланды и Германию из Риги могут вылететь только граждане этих стран, которым по возвращении предстоит 14 дней провести на карантине.

Самолет SmartLynx вылетит из французской Ниццы в 16 часов, отправится в Стокгольм, откуда в 19:50 направится в Ригу, где сядет в 22:00. Из Риги этот самолет вылетит в 10:45.

Также состоится репатриационный рейс из Тенерифе, через Копенгаген. Информация о всех репатриационных рейсах доступна на сайте Минсообщения.

До 12 мая в связи с распространением болезни Covid-19 в Латвии объявлен режим чрезвычайной ситуации, в рамках которого действует ряд ограничений.

Это включает в себя отмену международных пассажирских перевозок через аэропорты, порты, автобусных и железнодорожных перевозок, за исключением пассажирских перевозок государственными самолетами и военным транспортом. С разрешения министра сообщения могут быть сделаны исключения, и с тех пор, как были установлены ограничения, в Латвию прибыли десятки репатриационных рейсов, а также паромные рейсы.