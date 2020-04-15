Ср, 15.04.2020
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  • The Telegraph: испытательница разрабатываемой вакцины от коронавируса рассказала, как это было

The Telegraph: испытательница разрабатываемой вакцины от коронавируса рассказала, как это было

ФОТО: pexels.com

44-летняя жительница США Дженнифер Халлер стала первым человеком в мире, на ком были проведены испытания вакцины от коронавируса. О том, как это было, женщина рассказала в интервью The Telegraph.

По словам Халлер, ей была сделана инъекция в левое плечо. Процедура заняла несколько секунд, и все было похоже на простую вакцинацию от гриппа.

"В первый день у меня была слегка повышенная температура. На второй день сильно болела рука. Но на этом все — затем все было в порядке", — приводит слова американки Esquire.

Согласно данным The Telegraph, на следующей неделе Халлер запланировано ввести вторую дозу вакцины. После этого пациентке нужно будет наблюдаться у медиков на протяжении года.

Как пишет Forbes, сложнее женщине оказалось справиться с общественным вниманием: Халлер писали в Facebook и Instagram больше тысячи сообщений со словами поддержки и с целью подбодрить.

Вакцину назвали мРНК-1273, она была разработана в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле. Сначала инъекция была протестирована на животных, а после того, как получила перспективные  результаты, она была опробована на людях.

Как пишет РИА "Новости", для испытания вакцины было отобрано 45 добровольцев, каждый из них получит по две инъекции вакцины с интервалом в 28 дней. В то же время дозы будут различаться: 25, 100 и 150 микрограммов.

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