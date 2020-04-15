The Telegraph: испытательница разрабатываемой вакцины от коронавируса рассказала, как это было

По словам Халлер, ей была сделана инъекция в левое плечо. Процедура заняла несколько секунд, и все было похоже на простую вакцинацию от гриппа.

"В первый день у меня была слегка повышенная температура. На второй день сильно болела рука. Но на этом все — затем все было в порядке", — приводит слова американки Esquire.

Согласно данным The Telegraph, на следующей неделе Халлер запланировано ввести вторую дозу вакцины. После этого пациентке нужно будет наблюдаться у медиков на протяжении года.

Как пишет Forbes, сложнее женщине оказалось справиться с общественным вниманием: Халлер писали в Facebook и Instagram больше тысячи сообщений со словами поддержки и с целью подбодрить.

Вакцину назвали мРНК-1273, она была разработана в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле. Сначала инъекция была протестирована на животных, а после того, как получила перспективные результаты, она была опробована на людях.

Как пишет РИА "Новости", для испытания вакцины было отобрано 45 добровольцев, каждый из них получит по две инъекции вакцины с интервалом в 28 дней. В то же время дозы будут различаться: 25, 100 и 150 микрограммов.

"Whenever we get to the vaccine, whatever it ends up being, I will be proud to have been part of the process."



Jennifer Haller is the first person in the world to trial a coronavirus vaccine 💉



🔓 This article is free to read until 2pmhttps://t.co/fuWHnzb46Z — The Telegraph (@Telegraph) April 14, 2020