Попытка убийства: в Риге стреляли по автомобилю бывшего должностного лица Госполиции

Вчера в Риге был обстрелян автомобиль, в котором находился бывший сотрудник Госполиции, свидетельствует имеющаяся у агентства LETA информация.
Представитель Госполиции Гита Гжибовска сообщила агентству LETA, что во время нападения никто не пострадал.
Она также подтвердила, что в машине находился мужчина, который когда-то работал в Госполиции.
Полиция начала уголовный процесс о попытке убийства при отягчающих обстоятельствах, которое было совершено опасным для других лиц способом, и умышленном повреждении чужого имущества, совершенном опасным способом.
Расследование находится в начальной стадии, полиция рассматривает различные версии.
Более детальная информация в интересах следствия не предоставляется.
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