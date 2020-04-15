Ср, 15.04.2020
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Попытка убийства: в Риге стреляли по автомобилю бывшего должностного лица Госполиции

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Вчера в Риге был обстрелян автомобиль, в котором находился бывший сотрудник Госполиции, свидетельствует имеющаяся у агентства LETA информация.

Представитель Госполиции Гита Гжибовска сообщила агентству LETA, что во время нападения никто не пострадал.

Она также подтвердила, что в машине находился мужчина, который когда-то работал в Госполиции.

Полиция начала уголовный процесс о попытке убийства при отягчающих обстоятельствах, которое было совершено опасным для других лиц способом, и умышленном повреждении чужого имущества, совершенном опасным способом.

Расследование находится в начальной стадии, полиция рассматривает различные версии.

Более детальная информация в интересах следствия не предоставляется.

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