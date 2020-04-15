Попытка убийства: в Риге стреляли по автомобилю бывшего должностного лица Госполиции

Представитель Госполиции Гита Гжибовска сообщила агентству LETA, что во время нападения никто не пострадал.

Она также подтвердила, что в машине находился мужчина, который когда-то работал в Госполиции.

Полиция начала уголовный процесс о попытке убийства при отягчающих обстоятельствах, которое было совершено опасным для других лиц способом, и умышленном повреждении чужого имущества, совершенном опасным способом.

Расследование находится в начальной стадии, полиция рассматривает различные версии.

Более детальная информация в интересах следствия не предоставляется.