Медучреждениям компенсируют расходы, связанные с ограничениями на оказание амбулаторных услуг

В настоящее время у NVD имеются данные о выполнении договоров в марте, когда еще не было значительного сокращения объема амбулаторных услуг. Данные за апрель еще не поступили.

Медучреждения получат авансовый платеж в размере двенадцатой части суммы договора с NVD, но планируются также компенсации, чтобы покрыть расходы на содержание учреждений, зарплаты и налоги за период, когда услуги предоставлялись в ограниченном объеме. Более подробная информация о выплатах медучреждениям будет известна на следующей неделе, сообщила представитель NVD.