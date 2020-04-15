Ср, 15.04.2020
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Медучреждениям компенсируют расходы, связанные с ограничениями на оказание амбулаторных услуг

Иллюстративное фото

ФОТО: Yuri Smityuk/Yuri Smityuk/TASS

Министерство здравоохранения и Национальная служба здравоохранения (NVD) планируют компенсировать медучреждениям расходы, связанные с ограничениями на оказание амбулаторных услуг, сообщила в среду на видеоконференции с самоуправлениями директор департамента медицинских услуг NVD Алда Рейника.

В настоящее время у NVD имеются данные о выполнении договоров в марте, когда еще не было значительного сокращения объема амбулаторных услуг. Данные за апрель еще не поступили.

Медучреждения получат авансовый платеж в размере двенадцатой части суммы договора с NVD, но планируются также компенсации, чтобы покрыть расходы на содержание учреждений, зарплаты и налоги за период, когда услуги предоставлялись в ограниченном объеме. Более подробная информация о выплатах медучреждениям будет известна на следующей неделе, сообщила представитель NVD.

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