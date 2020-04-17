Екатерина Герун - жена лучшего футбольного вратаря России Игоря Акинфеева

Екатерина родилась 1 ноября 1986 года в Киеве, где провела детство и юношеские годы. В студенчестве Герун начала работать в компании, которая занималась прокатом зарубежного кино и окончив Фармацевтическую академию в Харькове девушка отправилась за вторым образованием в студию при Львовском академическом театре имени Леся Курбаса.

Актёрская карьера Екатерины началась со съёмок в рекламе и видеоклипах. Так, например, в 2007 году девушка прошла кастинг для съемок в музыкальном видео на песню Сергея Лазарева "Вспоминай".

После этого девушка снялась ещё в нескольких короткометражках, а также сыграла эпизодическую роль в мелодраме "Лекции для домохозяек".

Также Герун подрабатывала моделью для глянцевых изданий и участвовала в конкурсах красоты. Девушка была одной из претенденток на представление Украины на конкурсе "Мисс Вселенная-2007", но жюри поставило её на четвёртое место.

С Игорем Акинфеевым Екатерина познакомилась в 2012 году в Москве. Кстати, девушка не подозревала, что общается со звездой российского футбола, так как была далека от спорта.

Влюблённые долгое время переписывались в социальных сетях, провели совместный отпуск, а затем решили перейти на более серьёзный уровень отношений и сыграли закрытую свадьбу, о которой общественность узнала только после появления на свет сына Даниила в мае 2014 года.

В сентябре 2015 года у Даниила появилась сестра, которую назвали Евангелиной. Выбор имени не случаен: семья придерживается православных традиций.

Сегодня Акинфеевы дружат с семьёй Сергея Жукова из группы "Руки вверх!". Российский вратарь даже является крёстным отцом дочери артиста. Две знаменитые семьи часто проводят вместе праздники.

Кстати, в 2019 году Екатерина вместе с мужем снялась в клипе Сергя Жукова на песню "Она меня целует". В видео присутствуют и постельные сцены.