C должности уходит руководитель Рижского аэропорта Илона Лице

Сегодня ее последний рабочий день на этом посту.

Лице отметила, что в условиях чрезвычайного положения коллектив аэропорта работал с огромной отдачей, помогая медикам обеспечивать эпидемиологическую безопасность и обеспечивая обслуживание спецрейсов по возвращению домой латвийцев, а также оптимизировал финансовые ресурсы для преодоления кризиса.

Также разработан план мер по обеспечению хозяйственной деятельности аэропорта в условиях чрезвычайного положении и возобновления работы после кризиса.

Лице отметила, что завершился первый этап преодоления кризиса и предпринято все необходимое, чтобы обеспечить развитие аэропорта в будущем.

"Это потребовало большой эмоциональной и физической отдачи от всех сотрудников аэропорта, в том числе меня. Поэтому, осознавая задачи, которые стоят перед предприятием в будущем, я приняла решение с 15 апреля по состоянию здоровья сложить полномочия председателя правления. В тот момент, когда кризис закончится и авиационная отрасль начнет восстанавливаться, потребуется огромная работа, чтобы сохранить и удержать лидерские позиции Рижского аэропорта", - сказала его руководитель.

Лице подчеркнула, что это потребует полной отдачи от руководителя предприятия, поэтому, принимая решение об уходе, она хочет, чтобы у совета и акционеров аэропорта было достаточно времени для поисков нового руководителя.

Лице работала в аэропорту "Рига" с 2011 года, когда стала членом правления.

Как сообщалось, с введением чрезвычайного положения в Латвии запрещены все международные пассажирские рейсы, поэтому Рижский аэропорт работает в минимальном объеме, обслуживая отдельные грузовые рейсы и спецрейсы по доставке домой латвийцев.

В прошлом году аэропорт обслужил 7,798 млн пассажиров, что на 10,5% больше 2018 года.

Рижский аэропорт является крупнейшим в странах Балтии.