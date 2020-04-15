Латвия заняла 39-место в международном рейтинге безопасных во время Covid-19 стран

Deep Knowledge Group создала аналитические инструменты, позволяющие проанализировать огромные объемы данных, которые генерируются во время пандемии каждый день. Анализируются данные из более чем 200 стран, в рейтинг включены 60 государств.

Самыми безопасными странами во время пандемии коронавируса признаны Израиль, Германия и Южная Корея. В свою очередь 31-е место заняла Эстония, а Латвия находится на 39-й строчке.

Страны оцениваются по 24 параметрам, которые разделены на четыре категории - качество карантина, эффективность госуправления, мониторинг и открытия, а также готовность к неотложному лечению.

Для создания рейтинга принимались во внимание и такие критерии как защита против заражения Covid-19, смертность и негативные последствия для пациентов, показатели мониторинга карантина и инфицирования, обнаружение заражений, управление, а также безопасность и стабильность в более широком понимании, в том числе и защиту от чрезвычайно негативных последствий пандемии.

ФОТО: dkv.global

Напомним, в Латвии за последние сутки Covid-19 был подтвержден у девяти жителей, таким образом, всего инфекция констатирована у 666 человек. Госпитализированы 46 пациентов, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.